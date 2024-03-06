"Паспортизувала" українців під час окупації: СБУ затримала колаборантку у Херсоні (фото)

Жінка після звільнення міста українськими військами вирішила змінити місце проживання та переїхала на квартиру знайомих для того, щоб "залягти на дно".

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СБУ викрила колаборантку, яка примусово "паспортизувала" українців під час окупації Херсона російськими військами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Жінка підтримала загарбників після захоплення міста. В червні 2022 року вона вступила до окупаційного "головного управління МВС по Херсонській області".

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СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупантам проводити вибори на Запоріжжі

Там її призначили "інспектором відділу з питань громадянства". Вона надавала послуги з оформлення окупаційної документації щодо примусової депортації українців.

Колаборантка залишилась у місті після звільнення обласного центру українськими військами. Жінка вирішила згодом змінити місце проживання та переїхала на квартиру знайомих для того, щоб переховуватися. Порушниця сподівалася "залягти на дно" та уникнути правосуддя, але це їй не вдалося.

Їй загрожує термін ув’язнення до 15 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у лютому затримали співвласника ливарного заводу в Макіївці. До бюджету найманців РФ ливарний завод в Макіївці сплатив майже 37 млн російських рублів.

Також у Дніпрі 30 січня затримали ексбойовика "ЛНР", який шпигував за ППО та наводив ворожі ракети. Підозрюваний за гроші збирав інформацію про важливі об'єкти та комплекси протиповітряної оборони. В СБУ кажуть, що затриманий навів російські ракети під час обстрілу Дніпра 29 грудня минулого року. За свою "роботу" підозрюваний отримував гроші на свою банківську картку.