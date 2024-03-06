"Паспортизировала" украинцев во время оккупации: СБУ задержала коллаборационистку в Херсоне (фото)

Женщина после освобождения города украинскими войсками решила сменить место жительства и переехала на квартиру знакомых для того, чтобы "залечь на дно".

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СБУ разоблачила коллаборационистку, которая принудительно "паспортизировала" украинцев во время оккупации Херсона российскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Женщина поддержала захватчиков после захвата города. В июне 2022 года она поступила в оккупационное "главное управление МВД по Херсонской области".

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СБУ задержала коллаборантку, которая помогала оккупантам проводить выборы на Запорожье

Там ее назначили "инспектором отдела по вопросам гражданства". Она предоставляла услуги по оформлению оккупационной документации по принудительной депортации украинцев.

Колаборантка осталась в городе после освобождения областного центра украинскими войсками. Женщина решила впоследствии сменить место жительства и переехала на квартиру знакомых для того, чтобы скрываться. Нарушительница надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия, но это ей не удалось.

Ей грозит срок заключения до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в феврале задержали совладельца литейного завода в Макеевке. В бюджет наемников РФ литейный завод в Макеевке уплатил почти 37 млн российских рублей.

Также в Днепре 30 января задержали экс-боевика "ЛНР", который шпионил за ПВО и наводил вражеские ракеты. Подозреваемый за деньги собирал информацию о важных объектах и комплексах противовоздушной обороны. В СБУ говорят, что задержанный навел российские ракеты во время обстрела Днепра 29 декабря прошлого года. За свою "работу" подозреваемый получал деньги на свою банковскую карточку.