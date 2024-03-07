БПЛА вночі атакували Росію: вибухи прогриміли в трьох областях

За даними Міністерства оборони РФ, сили ППО активно працювали в небі над Курською, Брянською та Тульською областями. Місцева влада, як і профільне міністерство, звітує про знищення всіх "українських" БПЛА.

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У ніч на 7 березня три області РФ нібито зазнали атак українських безпілотників. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни-агресора.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією Курської області, п'ять БПЛА знищено над територіями Брянської (3 БПЛА) і Тульської (2 БПЛА) областей", — ідеться в повідомленні.

Тульська область

Міністерство з регіональної безпеки в Тульській області РФ також повідомило про знищення двох БПЛА.

"Організовано реагування екстрених служб. За попередньою інформацією, руйнувань інфраструктури та постраждалих немає", — додали у відомстві.

Брянська область

Інформацію від Міноборони РФ також підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. У себе в Telegram він повідомив, що два безпілотних літальних апарати літакового типу знищено силами ППО над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом.

"Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — написав він.

Курська область

Губернатор Курської області Роман Старовойт у ніч на 7 березня попереджав про ракетну небезпеку місцевих жителів.

"Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці — зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття", — повідомив Старовойт о 04:17 ранку.

Однак про наслідки атаки або роботу ППО в області він не повідомляв.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що по Росії тільки в лютому завдали понад 300 ударів безпілотниками. Найбільше постраждала Білгородська область, оскільки на неї припало 219 атак безпілотників. Брянська область на другому місці за кількістю атак БПЛА — 35. Курську область РФ атакували 25 разів.