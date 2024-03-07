Кинули на смерть підрозділ штурмовиків: окупант розповів, як ЗС РФ намагаються захопити позиції ЗСУ

Російський інструктор розповів, що командири звітують про взяття позицій, які так і не взяли, а потім, "щоб не мати блідий вигляд", наказують бійцям ледь не голіруч їх штурмувати

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Російські окупанти скаржаться на командування, бо змушує їх штрумувати позиції Сил оборони України без прикриття бронетехніки і невиправданими втратами. Про це розповів інструктор російських загонів "Шторм Z" Святослав Голіков у своєму телеграм-каналі "Филолог в засаде".

Він обурюється, що окупанти зазнають величезних безповоротних втрат внаслідок "м'ясних штурмів". Українські воїни, за його словами, заманили росіян у вогневий мішок та ліквідували за допомогою мінометів, дронів та касетних боєприпасів.

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"Був у мене вчора порив написати про ненавчених деградантів, які встигли доповісти нагору про взяття позиції, яка виявилася за підсумком невзятою, і почали завзято ганяти туди людей, щоб не мати блідого вигляду перед вищим начальством, і днями поховали загін "штурмів" (ред. — штурмовиків), серед яких були знайомі мені люди. Артпідготовки не було, обіцяний "Сонцепік" не приїхав, але був наказ на штурм", — пише він.

Окупант додав, що російські штурмовики потрапили у "вогневий мішок", з якого так і не змогли вибратися.

"З двох боків обклали мінометами, потім накрили касетами та добивали птахами. Багатьох одразу задвохсотило, плюс важких трьохсот витягнути не змогли", — підсумував він.

Нагадаємо, що на Донеччині два десятки штурмовиків 155-ї бригади морської піхоти забарикадувалися в одному з приміщень і відмовилися виконувати накази командування, бо не хочуть бути "гарматним м'ясом".

Раніше колона російської техніки не доїхала на штурм позицій Сил оборони в районі Новомихайлівки, оскільки її з усіх боків атакували FPV-дрони. На штурм їхали 12 одиниць броньованої техніки.