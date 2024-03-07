"Вони зволікали": Кулеба розповів, що має зробити Європа для відновлення миру

За словами українського дипломата, потрібні системні рішення від партнерів, а не гарячкові дискусії, внаслідок яких дорогоцінний час зникає.

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Україна все ще потребує допомоги західних партнерів, яка забезпечує успіхи ЗСУ на полі бою. Відповідно, якщо Європа хоче відновити мир, потрібно докласти до цього більше зусиль. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці видання Le Monde.

За його словами, українська армія не має можливості знищити російську артилерію і тим самим захистити більше своїх військових. Пов'язано це з критичною нестачею боєприпасів до озброєння.

Пов'язана така ситуація з тим, що союзники Києва в Європі та США кілька місяців ухвалюють рішення про постачання достатньої кількості артилерійських снарядів. Час на фронті відіграє серйозну роль.

"Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо дипломат додав, що після затягування важливих процесів він з обережним оптимізмом поставився до рішення союзників на Паризькій конференції від 26 лютого. Там було ухвалено збільшити закупівлі боєприпасів у третіх країнах.

Успішна стратегія залежатиме від того, наскільки буде єдиним суспільство, військові, політичні лідери, а також союзники.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях. Без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на Паризькій конференції, не буде ні єдності, ні стратегії", — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що Європа намагається вирішити кризу з боєприпасами для України. На думку представника Бундесверу Крістіана Фрейдінга, США могли б передати касетні боєприпаси країнам-партнерам без участі Конгресу згідно із Законом про надлишкові оборонні товари, якщо їх транспортування перейде до інших країн. Однак, згідно з міжнародними угодами, німці, наприклад, не можуть оплатити їхнє транспортування з внутрішньополітичних причин.