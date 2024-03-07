"Они медлили": Кулеба рассказал, что должна сделать Европа для восстановления мира

По словам украинского дипломата, нужны системные решения от партнеров, а не лихорадочные дискуссии, в результате которых драгоценное время уходит.

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Украина все еще нуждается в помощи западных партнеров, которая обеспечивает успехи ВСУ на поле боя. Соответственно, если Европа хочет восстановить мир, нужно приложить к этому больше усилий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке издания Le Monde.

По его словам, украинская армия не имеет возможности уничтожить российскую артиллерию и тем самым защитить больше своих военных. Связано это с критической нехваткой боеприпасов к вооружению.

Связана такая ситуация с тем, что союзники Киева в Европе и США несколько месяцев принимают решения о поставках достаточного количества артиллерийских снарядов. Время на фронте играет серьезную роль.

"Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно дипломат добавил, что после затягивания важных процессов он с осторожным оптимизмом отнесся к решению союзников на Парижской конференции от 26 февраля. Там было принято увеличить закупки боеприпасов в третьих странах.

Успешная стратегия будет зависеть от того, насколько будет едино общество, военные, политические лидеры, а также союзники.

"Мы глубоко благодарны за это решение. Но этого недостаточно. Существует насущная потребность в решительных и системных решениях, а не в лихорадочных дискуссиях. Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что Европа пытается решить кризис с боеприпасами для Украины. По мнению представителя Бундесвера Кристиана Фрейдинга, США могли бы передать кассетные боеприпасы странам-партнерам без участия Конгресса согласно Закону об избыточных оборонных товарах, если их транспортировка перейдет к другим странам. Однако, согласно международным соглашениям, немцы, например, не могут оплатить их транспортировку по внутриполитическим причинам.