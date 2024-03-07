"Успішно демобілізований": у ЗСУ заявили про ліквідацію командира ЗС РФ із загону "Пересвет" (фото)

Судячи з опублікованого відео, офіцер намагався продовжити шлях після поранення, але через сильну кровотечу він упав і "відключився". За ліквідацією російського офіцера стоять аеророзвідники 30-ї ОМБр.

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Силами оборони України на фронті ліквідовано капітана Збройних сил Росії Олексія Іванова, командира роти 33-го загону спеціального призначення "Пересвет". Про це 7 березня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

"Успішно демобілізований", — прокоментував полковник ЗСУ роботу Сил оборони.

За ліквідацією російського офіцера, як з'ясувалося, стоять аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили самі бійці у своєму неофіційному Telegram-каналі Aeromomber і опублікували відео, яке Фокус не публікує з етичних міркувань.

На записі видно, як офіцер отримав осколкові поранення, після чого продовжив шлях. Поки він ішов, по його штанях стікала кров, після чого він упав на землю і зняв бронежилет і каску. Після цього, судячи з усього, Іванов так і не встав.

Чим відомий загін спеціального призначення "Пересвет" ЗС РФ

Згідно з відкритими джерелами, загін спеціального призначення "Пересвет" було створено 2006 року за указом глави МВС Росії. Він був сформований на базі кількох підрозділів, включно з 293-м окремим розвідувальним батальйоном "Пересвет", ОІСБ і Спеціальним моторизованим полком, усі з 55-ї дивізії внутрішніх військ МВС Росії.

Головною метою загону декларовано співпрацю з правоохоронними органами щодо забезпечення громадського порядку, захисту населення в Москві та протидії терористичним загрозам. Члени загону проходили двомісячне бойове навчання в навчальному центрі в Смоленську, де мала місце практика тактичних прийомів і методів звільнення заручників, особливостей боротьби з терористичними угрупованнями. Загін було розміщено в Московському військовому окрузі Внутрішніх військ за адресою: м. Москва, Ленінградське шосе, буд. 23а.

Нагадаємо, 6 березня, в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. У результаті було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації незаконних виборів президента РФ на окупованій території України.

Раніше, 28 лютого, стало відомо, що українські військові з РСЗВ Himars завдали удару по шикуванню 155-ї бригади морської піхоти Росії. Внаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло