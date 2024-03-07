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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Успішно демобілізований": у ЗСУ заявили про ліквідацію командира ЗС РФ із загону "Пересвет" (фото)

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Фото: Соцмережi | Олексій Іванов, спецпризначенець загону "Пересвіт"

Судячи з опублікованого відео, офіцер намагався продовжити шлях після поранення, але через сильну кровотечу він упав і "відключився". За ліквідацією російського офіцера стоять аеророзвідники 30-ї ОМБр.

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Силами оборони України на фронті ліквідовано капітана Збройних сил Росії Олексія Іванова, командира роти 33-го загону спеціального призначення "Пересвет". Про це 7 березня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

"Успішно демобілізований", — прокоментував полковник ЗСУ роботу Сил оборони.

За ліквідацією російського офіцера, як з'ясувалося, стоять аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили самі бійці у своєму неофіційному Telegram-каналі Aeromomber і опублікували відео, яке Фокус не публікує з етичних міркувань.

Олексій Іванов, пересвіт Fullscreen

На записі видно, як офіцер отримав осколкові поранення, після чого продовжив шлях. Поки він ішов, по його штанях стікала кров, після чого він упав на землю і зняв бронежилет і каску. Після цього, судячи з усього, Іванов так і не встав.

Чим відомий загін спеціального призначення "Пересвет" ЗС РФ

Згідно з відкритими джерелами, загін спеціального призначення "Пересвет" було створено 2006 року за указом глави МВС Росії. Він був сформований на базі кількох підрозділів, включно з 293-м окремим розвідувальним батальйоном "Пересвет", ОІСБ і Спеціальним моторизованим полком, усі з 55-ї дивізії внутрішніх військ МВС Росії.

Головною метою загону декларовано співпрацю з правоохоронними органами щодо забезпечення громадського порядку, захисту населення в Москві та протидії терористичним загрозам. Члени загону проходили двомісячне бойове навчання в навчальному центрі в Смоленську, де мала місце практика тактичних прийомів і методів звільнення заручників, особливостей боротьби з терористичними угрупованнями. Загін було розміщено в Московському військовому окрузі Внутрішніх військ за адресою: м. Москва, Ленінградське шосе, буд. 23а.

Нагадаємо, 6 березня, в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. У результаті було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації незаконних виборів президента РФ на окупованій території України.

Раніше, 28 лютого, стало відомо, що українські військові з РСЗВ Himars завдали удару по шикуванню 155-ї бригади морської піхоти Росії. Внаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло