Час для "Альфи": як США можуть змінити підхід допомоги Україні

Важко уявити собі мир із Росією, в якому США не ставилися б до України як до постійного партнера. Це вимагає інвестицій і гарантій. Слова не можуть зрівнятися із силою невеликої, але постійної американської присутності висококваліфікованих "тихих професіоналів". Чи з'явиться американський спецназ в Україні?

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З усіх символів американської могутності за кордоном солдат спеціальних операцій США посідає особливе місце в уяві громадськості. Апетит публіки до розповідей про зухвалі вчинки та сміливі авантюри безмежний, а американські спецоперації надають такі історії достатньо регулярно та наочно, щоб підтримувати атмосферу таємничості. Такий публічний розголос затьмарює менш помітний тип спецоперацій, які працюють в іншому вимірі. Це робота радників зі спеціальних операцій, які тихо, наполегливо та індивідуально працюють із партнерами Америки, що ведуть свої власні війни. Це та непомітна, копітка ручна робота, яка виграє війни, затягує їх або забезпечує вигіднішу позицію на переговорах для їх завершення. Україна та її західні прихильники потребують переломних варіантів, і то якнайшвидше, доки наслідки падіння морального духу, ніби метастази, не заразили здатність українців бачити і вірити в перемогу. Варіант є, він реалізований і готовий. Це робота для "команди А".

Фокус переклав статтю Браяна Петіта про нову можливість допомоги Україні у війні з РФ.

Команди "А", також відомі як "зелені берети", офіційно називаються оперативними групами спецназу армії США "Альфа". Це компактні підрозділи, чий стратегічний і тактичний устрій якнайкраще підходить для такого складного типу війни і такого вузького політичного простору, де необхідна максимальна непомітність. Форма, функції та оперативне застосування команди "А" ідеально пристосовані для поточної військово-політичної обстановки. Розміщення команди "А" на українській території для навчання, консультування та надання допомоги українським силам, розташованим далеко за зоною активних бойових дій, не вимагає особливої уяви, адаптації та змін. Але для цього знадобиться політична воля та переоцінка ризиків.

Команди "А", також відомі як "зелені берети", офіційно називаються оперативними групами спецназу армії США "Альфа" Фото: US Army

Цей давно назрілий крок закономірний у світлі дворічної розширеної підтримки України з боку США та їхніх союзників. Недоброзичливці посилатимуться на ризики ескалації та збільшення військової участі США. Дійсно, всі подальші кроки Сполучених Штатів – зокрема й бездіяльність – несуть із собою зростання ризиків та нескінченні тертя. За нинішнього розвитку подій Росія візьме гору, Сполучені Штати і НАТО займатимуться кризовим врегулюванням непривабливих і дорогих варіантів стримування, а російське керівництво переконається, що у НАТО не вистачить ні духу, ні витримки, щоб протистояти незаконній російській окупації демократичної країни. Замість того щоб запропонувати пошарпаним російським військовим шлях до перемоги, зараз саме час збільшити витрати й ускладнити амбіції. Це тактика, що випереджає стратегію. Варіант із командою "А", обмежений за масштабами і вимірюваний за ризиком, перевизначає стратегічно допустимі дії щодо захисту України, відкриває ширший шлях для підтримки союзників і сигналізує, що рішучість США виходить за рамки одноразових акцій зі спустошення збройних арсеналів і бункерів із боєприпасами. Рідко який потенціал настільки відповідає вимогам часу, і рідко коли в стратегічний момент настільки скромні можливості можуть так істотно змінити результат подій.

Оперативний загін "Альфа"

До складу команди "А" спецпризначенців із 12 осіб входять командир (капітан), помічник командира (ворентофіцер), старший оперативний командир (майстер-сержант), сержант з оперативної та розвідувальної роботи і вісім фахівців. Ці фахівці – молодші офіцери, які забезпечують основний оперативний потенціал у напрямках зв'язку, медичних навичок, озброєнь та інженерного забезпечення. Так, це оперативна група в мініатюрі. Зазвичай в одній групі спецназу налічується 54 групи "А". Є п'ять діючих груп і дві групи Національної гвардії. Це потаємні, досвідчені та незвичайні формування.

Структура групи "А" залишається незмінною з моменту її створення 1952 року. Це організація часів Другої світової війни, відроджена в роки холодної війни для допомоги партизанам Східної та Центральної Європи, які діяли в тилу Червоної армії, що наступала. У той час як танкові та артилерійські битви повинні були відбуватися на передньому краї, такі групи "А" були покликані діяти в тилу, мобілізуючи опір серед окупованого населення країн Варшавського договору. Так, групи "А" повернулися до свого витоку – це сили, призначені для асиметричного протистояння радянській, а тепер російській агресії.

До складу команди "А" спецназу з 12 осіб Фото: DVIDS

Команди "А" – не самотні рейнджери. Вони являють собою дистанційно розподілені платформи, що об'єднують у собі різні види сил. Усередині команди є своя власна штабна структура, яка синхронізує шість бойових функцій: командування, розвідку, маневрування, ведення вогню, підтримку і захист. Якщо місія надто велика, вони задіюють резервні можливості або отримують підкріплення. Групи "А" об'єднують цивільні відомства та психологічні операції і сприяють об'єднанню можливостей повітря, суходолу, моря, космосу та кіберпростору. Групи "А" – це один із підрозділів Командування спеціальних операцій США, яке, незважаючи на свою популярність у боротьбі з тероризмом, також вкладає значні кошти в сили, що забезпечують непрямі підходи.

Схема застосування

Команда "А" – це окремий підрозділ, що вирізняється стійкістю, багатофункціональністю та, за потреби, летальністю. Команди "А" інфільтруються в населення, села, громади і діють спільно з партнерами. У той час як сучасна війна все більше нагадує стерильну відеогру, підхід "зелених беретів" пропонує протилежне. Він земний, заснований на взаєминах і терплячості. Хоча група "А" може битися поодинці як маневрений підрозділ, вона не призначена для цього. Це єдиний підрозділ спеціального призначення США, який відібрали, навчили, підготували, екіпірували та пристосували для роботи з іноземними партнерами, від регулярних до нерегулярних військ, в усьому спектрі мирних і воєнних дій. Усі члени групи знають місцеві мови та орієнтуються в регіоні. Правду кажучи, лише поодинокі "зелені берети" можуть стерпно спілкуватися українською мовою, але це наразі є менш практичним питанням, ніж залучення кваліфікованих і обізнаних партнерів сил для підтримки бойової підготовки українців.

Команди "А" – це множник сили, а отже, їхня бойова міць вимірюється здатністю задіяти і підтримувати сили партнерів. Складні умови можуть враховувати роботу іноземною мовою, зі зброєю радянських часів, перетинаючи високогірний перевал на вантажівках Toyota. У такому сценарії від команди "А" слід очікувати збільшення розміру та масштабу, але водночас точності та контролю. В іншому це звичайний робочий день для сил, які регулярно діють приблизно в 70 країнах.

З політичної точки зору, групи спецназу забезпечують основу для міжнародних операцій. Команди "А" та їхні об'єднані вищі командування інтегрують і контролюють сили спеціальних операцій дружніх країн. Це надає політичної ваги, сприяє розподілу обов’язків і дозволяє використовувати виняткові сили спеціальних операцій країн-партнерів. Американські сили спеціальних операцій мають десятиліття досвіду безперервної роботи із забезпечення оперативної сумісності, у мирний і воєнний час, із Великою Британією, Канадою, Австралією, Польщею, Італією, Данією, Естонією, Латвією, Литвою, Румунією, Грузією і десятками інших країн у НАТО і за його межами. Так, група "А" – це "материнський корабель". Він обертається на орбіті в певному районі, пристосовується до довкілля, задіює мережі, об'єднує можливості та виживає в негостинних місцях. За правильного підходу ця алхімія дає більший результат, ніж можна припустити, виходячи з масштабів цього підрозділу.

Політичний ризик

Два чинники вказують на те, що повернення груп "А" в Україну цілком здійсненне, розумне і давно назріле.

Перший полягає в тому, що театр воєнних дій в Україні набув відносно передбачуваної геометрії бойового простору, зручної для противника. Лінії фронту поки що зафіксовані. Українське суспільство пристосувалося до того макабричного, незатишного стилю життя, що притаманний державі у стані вічної війни. Підприємства працюють, школи ведуть уроки, фермери збирають урожай. Зовнішні прихильники також повертаються в Україну. Повертаються співробітники посольств, приїжджають політики, вільно розгулюють журналісти і вчені. Політична економіка України воєнного часу, з її новими, нормативними моделями поведінки, усталилася. Повернення до таких видів діяльності, як підготовка українських військ у безпечній зоні, є логічним і природним розвитком подій.

Українське суспільство пристосувалося до того макабричного, незатишного стилю життя, який притаманний державі, що перебуває у стані вічної війни Фото: 24 Канал

Ця нова норма враховує російські снаряди, що падають на українські міста. Це смертельно небезпечно і психологічно тривожно для українців, але у військовому плані це також обманний маневр. Обстрілюючи крилатими ракетами тилові регіони України, Росія встановлює дешеву і хибну демаркацію непроникної зони ведення бойових дій. Дозволити цій акції екранування завадити передовому базуванню американських військ – значить дати Росії легку перемогу ціною, яку вона може платити нескінченно. Тут військова логіка прокладає шлях до політичних дій: це керований операційний простір середньої ризикованості для американських збройних сил. Перший же заявлений слід американського радника в цьому просторі руйнує усталену ілюзію і переформатовує зону воєнних дій картографічно та психологічно на користь України.

Другий фактор полягає в тому, що групи "А" – це обмежений захід ескалації, який сигналізує про підвищені зобов'язання, але не дотягує до конфронтаційного прибуття американської бронетанкової бригади. Зрозуміло, що групи "А" не стримають російських військових від продовження бойових дій. Але вони заспокоять українське керівництво і відкриють союзникам нові шляхи для наслідування і підтримки. Присутність групи "А", про яку тут ідеться, – це не малопомітна секретна операція. Це заявлений крок. Таке коригування політики, що фізично демонструється групами "А" в Україні, забезпечує дії на місцях, які відповідатмуть рішучим словам Вашингтона про його прихильність до перемоги України. Це буде враховуватися в розрахунках Росії під час військового планування і за столом переговорів.

Під час розрахунку ризиків враховуються можливі втрати і надбання. Введення в дію груп "А" демонструє політичну кмітливість у той момент, коли ні в Заходу, ні в України, ні в Росії, схоже, немає ні нових ідей, ні прихованих козирів. Зневіра відкриває можливості. У цей момент статичних полів битв, оперативних пауз і передвиборчої політики є чудова можливість захопити стратегічну ініціативу. Повернення груп "А" в Україну, окрім усієї його практичної користі, є геополітичним шаховим ходом, який струшує дошку саме тоді, коли Росія відчуває, що її жорстокий оперативний підхід веде до перемоги.

Військовий ризик

Завдання Пентагону – перекинути, захистити і підтримати американських солдатів у зоні дії російської далекобійної артилерії. Ці сили діятимуть далеко за межами зон безпосереднього контакту. У цьому немає нічого нового; це повернення до консультативної позиції США з 2015 по 2022 рік на території України, хоча й під небезпечним небом. Щоб зробити цей крок, американські військові мають відступити від свого звичаю забезпечувати "золоту годину" медичної евакуації, оперативну повітряну підтримку і захисну оболонку американських регулярних сил. Групи "А" призначені для роботи поза цими механізмами підтримки, і так було відтоді, як їхні попередники, "Джедбурги", висадилися з парашутами в окупованій Франції 1944 року. Наприклад, медик спецназу навчений лікуванню травм, хірургічним операціям у польових умовах і розширеному життєзабезпеченню. Зв'язківці керують безліччю систем дальнього зв'язку, здатних витримати вплив радіоелектронної боротьби. Сержанти-збройники почуватимуться комфортно на українському збройовому базарі, де представлені найрізноманітніші платформи. Інженери – фахівці з вибухових речовин. За задумом, групи "А" "створені для винятків", щоб діяти саме в такій обстановці.

Завдання групи "А" — посилити українські можливості, об'єднавши зусилля Фото: Вiкiпедiя

Завдання групи "А" – посилити українські можливості, об'єднавши зусилля. З точки зору США це все ще непрямий підхід. Американські солдати не будуть напряму протистояти росіянам, а натомість передаватимуть досвід українцям, які боролися, борються і боротимуться з росіянами. Команди також зможуть краще спостерігати, розуміти і передавати на батьківщину знання, отримані з такою працею, від українців, які наполегливо борються з росіянами. Це дозволило б групам "А" вносити обґрунтований внесок у калібрування механізмів технічної, матеріально-технічної та летальної підтримки, які щодня надходять до України. Перенісши цю роботу в саму Україну, американські війська покинуть безпечні умови проживання в захищених країнах НАТО. Американські солдати, безумовно, наражатимуться на ризик, але не більший, ніж 31 мільйон українських громадян, які день за днем живуть із ворогом біля воріт.

Контраргументи

Є три очевидні контраргументи, які заслуговують на увагу.

Перший полягає в тому, що американська військова допомога вже надається і працює. Це правда, що сили США і НАТО, включно з групами "А", навчають і оснащують українські війська, які проходять ротацію в європейських країнах. Модель дистанційного консультування і допомоги за допомогою відеотелеконференцій, цифрового обміну даними і програм навчання в третіх країнах сильно обмежує можливості. В умовах, коли Росія витрачає третину свого бюджету на оборону, а західні запаси боєприпасів вичерпані, продовжувати використовувати цей метод недостатньо, щоб схилити шальки терезів на користь України.

Ба більше, російські лідери вважають, що зможуть перемогти цю союзницьку схему підтримки масою і змором. Настав момент розвінчати російську впевненість за допомогою нетривіальної математичної задачі. Для порівняння, Сполучені Штати протягом десятиліть одночасно розгортали в Афганістані та Іраку понад 40 груп "А" або їх еквівалентів (взводи морських котиків, групи спеціальних операцій морської піхоти). Якщо війни в Афганістані та Іраку – війни з набагато меншими стратегічними наслідками і низьким суспільним інтересом – заслуговували на таку участь, то, безсумнівно, і ця війна гідна уваги. За допомогою навіть дещиці цих сил Сполучені Штати могли б змінити стратегічний ландшафт України. Цей крок являє собою горизонтальну ескалацію і позиційну війну в поєднанні з психологічною бравадою. Незалежно від реальних цифр, це ставить Росію перед дилемою, яку необхідно вирішити. Такого неможливо досягти з баз у Польщі та Німеччині.

Сполучені Штати могли б змінити стратегічний ландшафт України за допомогою команди "А"

Другий контраргумент вказує на нездатність груп "А" (і радників загалом) схилити шальки терезів у місцях на кшталт Афганістану. Партнерство групи "А" з афганськими силами відбувалося в умовах розкладання політичного і соціального ладу. Навчені США афганські командос воювали добре, але населення не було прихильне до правлячого уряду і не проявляло інтересу до боротьби за політичний порядок, який воно часто не бачило, не розуміло і не відчувало. Політичне тло в Україні протилежне. Українська демократія продемонструвала свою легітимність, уряд пережив знеголовлювальний удар, а його народ вистояв і відбив найжорстокіше вторгнення. Україна скористалася матеріальною допомогою Заходу з великою результативністю і, за оцінками, ціною 500 тисяч жертв. Співвіднесення можливостей із потребами необхідне, але в сприятливому політичному контексті це відбувається рідко і відрізняє цей варіант від схожих консультативних місій.

Третє побоювання — страх перед "вічною війною" і привид американських жертв. Вічна війна погано сумісна з постійним партнерством. Допомога українським військовим у підготовці їхніх сил – це менше першого і більше другого. Важко уявити собі мир із Росією, в якому Сполучені Штати не ставилися б до України як до постійного партнера. Це вимагає інвестицій і гарантій. Слова не можуть зрівнятися з силою невеликої, але постійної американської присутності висококваліфікованих "тихих професіоналів". Американські радники в Україні продемонструють рішучість, а разом із цією рішучістю прийде і необхідний політичний та особистий ризик американських втрат. Цей ризик можна знизити, але не усунути. Ось чому команда "А", як практичний і добре зрозумілий інструмент небезпечного маневрування, наразі є кращим політичним варіантом, ніж перекидання радників із таких підрозділів, як бригади сприяння силам безпеки армії США.

Припущення і провокації

Передумови, що лежали в основі протикремлівської програми дій, були спростовані, причому неодноразово і часто. До і після вторгнення 24 лютого 2022 року Сполучені Штати поступово надавали підтримку, яка раніше була немислима: розвідувальні дані, високомобільні артилерійські ракетні комплекси, армійські тактичні ракетні комплекси, танки M1 Abrams, системи ППО Patriot, літаки F-16. До російської загрози слід ставитися серйозно, але вона не повинна диктувати Заходу варіанти дій. У цьому сенсі питання про "чоботи на землі" заслуговує на новий погляд. Занепокоєння з приводу введення американських солдатів в Україну – це патологія американського походження, а не російська "червона лінія". Дискусія з приводу американських солдатів, які діють на українській території, необхідна і виправдана, але в неї потрібно привнести нові ідеї та розумні відправні точки. Державна політика враховує перегляд стереотипів і співвіднесення ризику провокацій зі стратегічними відкриттями. Якщо американська політика зможе виробити єдність, то механіка повернення груп "А" в ролі навчальних і консультативних сил стане, як не дивно, звичайним військовим завданням.

Висновок

У діалозі, що характеризує цю війну, дедалі більше переважають голоси промисловців: поставляються боєприпаси, закуповується зброя, будуються безпілотники, мобілізуються призовники, встановлюються міни. Таке обмежене розуміння вигідне Росії. Якщо замінити термін "промисловість" терміном "мистецтво", то можна сказати, що зараз відбувається гармонійне поєднання здібностей, можливостей і ризиків. Один із потенціалів – це команда "А", створена саме для таких умов. Можливість – це сухопутна війна, що зайшла в глухий кут, яка також забезпечує стабілізований, передбачуваний український тил.

Проводити горизонтальну ескалацію необхідно не як провокацію, а як нормалізацію і перегляд можливостей підтримки з боку США. У сукупності це зважений військовий крок, дозрілий для політичних дій. Новий варіант реагування готовий: це робота для команди "А".

Про автора

Браян Петіт – полковник армії США у відставці, який викладає і консультує з питань стратегії, планування, спеціальних операцій і опору. Він є ад'юнкт-професором Об'єднаного університету спеціальних операцій.