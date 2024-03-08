Штурмову бригаду "Лють" озброїли танками Т-64БВ зразка 2017 року (відео)

Бригада Гвардії наступу отримала танковий підрозділ із модернізованими Т-64 з покращеною оптикою, захистом і звʼязком.

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Бригада Гвардії наступу "Лють" отримала танковий підрозділ, який складається з модернізованих танків Т-64БВ зразка 2017 року. Про це повідомляє пресслужба МВС в офіційному телеграм-каналі.

У відео показали танковий підрозділ, який уже виконує завдання на передовій. За відео в "Мілітарному" встановили, що "Лють" отримала українські танки Т-64БВ зразка 2017 року.

Т-64 — це основа українських танкових підрозділів. Модифікацію Т-64БВ випускали в період із 1984 по 1987 роки. Для посилення захисту танк оснастили динамічним захистом "Контакт", а вже в часи незалежності Україні машина покращили до рівня зразка Т-64БВ 2017 року.

Танк отримав низку покращень, зокрема новий тепловізійний канал, приціл нічного бачення ТПН-1-ТПВ, нову цифрову радіостанцію "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації СН-4215 і покращений динамічний захист. Усе вивело танк на інший рівень бойових можливостей. Відомо, що після початку повномасштабної війни зʼявилася ще одна версія Т-64БВ зразка 2022 року з іншими особливостями.

Нагадаємо, 28 грудня танкісти ЗСУ розказали про бойову роботу рідкісного танка Т-64БВ-1-К.

16 грудня в мережі зʼявилися рідкісні кадри бою Т-64БВ проти російського Т-72Б3.