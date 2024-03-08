Штурмовую бригаду "Лють" вооружили танками Т-64БВ образца 2017 года (видео)

Бригада Гвардии наступления получила танковое подразделение с модернизированными Т-64 с улучшенной оптикой, защитой и связью.

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Бригада Гвардии наступления "Лють" получила танковое подразделение, которое состоит из модернизированных танков Т-64БВ образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

В видео показали танковое подразделение, которое уже выполняет задачи на передовой. По видео в "Милитарном" установили, что "Лють" получила украинские танки Т-64БВ образца 2017 года.

Т-64 — это основа украинских танковых подразделений. Модификация Т-64БВ выпускалась в период с 1984 по 1987 годы. Для усиления защиты танк оснастили динамической защитой "Контакт", а уже во времена независимости Украины машина была обновлена до уровня образца Т-64БВ 2017 года.

Танк получил ряд улучшений, в частности новый тепловизионный канал, прицел ночного видения ТПН-1-ТПВ, новую цифровую радиостанцию "Лыбидь К-2РБ", систему спутниковой навигации СН-4215 и улучшенную динамическую защиту. Все вывело танк на другой уровень боевых возможностей. Известно, что после начала полномасштабной войны появилась еще одна версия Т-64БВ образца 2022 года с другими особенностями.

Напомним, 28 декабря танкисты ВСУ рассказали о боевой работе редкого танка Т-64БВ-1-К.

16 декабря в сети появились редкие кадры боя Т-64БВ против российского Т-72Б3.