Потрібні такі рішення: Захід може тренувати бійців ЗСУ в Україні, — Кулеба

За словами українського дипломата, партнери під час ухвалення рішень про допомогу Києву мають керуватися двома головними правилами: швидше і більше. Тоді це призведе до якогось результату.

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Допомога від західних партнерів у всіх сферах вкрай важлива для України. Відповідно, вони мають більш швидко ухвалювати рішення. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на відеоконференції міністрів закордонних справ і оборони країн-союзників щодо підтримки України.

За його словами, партнерам необхідно ухвалювати рішення керуючись лише двома правилами: швидше і більше. Відповідно, це має відбуватися невідкладно, щоб бійці на полі бою отримували в короткі терміни достатньо зброї.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території — ви маєте можливості виробляти і закуповувати більше цього озброєння", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо український дипломат висловився щодо підготовки українських військовослужбовців і ремонту західної техніки, яку можуть пошкодити на фронті. Якщо відновлювати її швидше на базах в Україні, а не в інших країнах, то необхідно створити відповідні можливості всередині країни.

"Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", — продовжив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 7 березня Дмитро Кулеба розповів, що має зробити Європа для відновлення миру в Україні та на всьому континенті. За словами українського дипломата, потрібні системні рішення від партнерів, а не гарячкові дискусії, внаслідок яких дорогоцінний час зникає.