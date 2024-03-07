"Одного дня настане черга ваших солдатів": Кулеба закликав Європу "відкинути страх"

Путін відчув, що війна вселяє в європейців первісний страх, і взяв це до уваги, переконаний глава МЗС України. Дмитро Кулеба заявив, що Росія посилює свою агресію, і Україна не є кінцевою метою очільника Кремля.

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Збройні сили України відчувають гостру нестачу боєприпасів. Це наслідок надто тривалих зволікань з боку союзників у питаннях прискорення оборонного виробництва. Про це у своїй колонці для французького видання Le Monde написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо Україна сьогодні опинилася в такій ситуації, то це тому, що союзникам у Європі та Сполучених Штатах знадобилися місяці для дебатів, перш ніж ухвалити рішення про надання Києву достатньої кількості артилерійських боєприпасів", — вважає Кулеба.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства України відзначив прийняте 26 лютого у Парижі рішення про збільшення закупівлю боєприпасів у третіх країн.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Однак цього недостатньо. Терміново потрібні рішучі та системні рішення, а не гарячкові дискусії", — наголосив Кулеба.

Йдеться про артилерійські снаряди, ракети великої дальності, які дали б змогу відбивати російські атаки та звільнити свою територію. А також Patriot та інші системи протиповітряної оборони, щоб захистити міста. Крім того, необхідні потужності для швидшого ремонту військової техніки на базах в Україні, а не за кордоном.

Окремо глава МЗС прокоментував гіпотетичне введення іноземних військ в Україну. За його словами, такі дискусії наразі не мають сенсу.

"Навіть якби іноземні солдати завтра прибули на фронт, вони зіткнулися б з такою ж драматичною нестачею боєприпасів, як українські військові", — переконаний міністр.

Він також нагадав, що за десять років російської агресії та два роки повномасштабного вторгнення Україна жодного разу не звернулася до іноземних військ з проханням воювати разом з нею.

"Ми завжди довіряли нашим бійцям. Вони — наша гордість", — наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, Путін відчув, що війна вселяє в європейців первісний страх, і взяв це до уваги.

"На жаль, дуже багато людей у ​​політиці та суспільстві не розуміють, що епоха миру в Європі минула", — констатував він.

Кулеба вважає, що президент Франції Емманюель Макрон має рацію, коли каже, що Європі немає потреби чекати результатів президентських виборів у США.

"На карту поставлено наш континент, нашу свободу та майбутнє наших дітей, і ми повинні діяти зараз", — переконаний міністр.

До 2023 року Україна збільшила потужності оборонно-промислового комплексу приблизно на 300%. Кулеба прогнозує, що у 2024 році ці потужності мають зрости ще на 600% порівняно. У своїй колонці він закликав Європу аналогічно інвестувати більше в оборонне виробництво та заборонити весь експорт артилерійських боєприпасів до регіонів за межами Європи.

"Всі боєприпаси, вироблені в Європі, повинні використовуватися для захисту Європи", — додав він.

Кулеба нагадав, що Росія посилює свою агресію, і Україна не є кінцевою метою Путіна.

"Всі європейські столиці повинні зрозуміти цю просту, але важку істину, яку, здається, вже усвідомили в Парижі: або наші союзники відкидають страх, нерішучість і так звані перешкоди й надають повну підтримку українським бійцям у їхніх боях за міста і села України, або одного дня настане черга ваших солдатів віддати своє життя в боях за міста і села спочатку країн Центральної Європи, а потім і решти Європи", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 5 березня високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна власними силами закупила 350 тисяч снарядів.

5 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що загроза з боку РФ для Європи зростає з кожним днем. Він наголосив на необхідності посилення дій союзників України, підкресливши, що настав момент дій, а не пасивності.