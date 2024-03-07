"Однажды наступит очередь ваших солдат": Кулеба призвал Европу "отбросить страх"

Путин почувствовал, что война вселяет в европейцев первобытный страх, и принял это во внимание, убежден глава МИД Украины. Дмитрий Кулеба заявил, что Россия усиливает свою агрессию, и Украина не является конечной целью главы Кремля.

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Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов. Это следствие слишком длительных проволочек со стороны союзников в вопросах ускорения оборонного производства. Об этом в своей колонке для французского издания Le Monde написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если Украина сегодня оказалась в такой ситуации, то это потому, что союзникам в Европе и Соединенных Штатах понадобились месяцы для дебатов, прежде чем принять решение о предоставлении Киеву достаточного количества артиллерийских боеприпасов", — считает Кулеба.

В то же время глава внешнеполитического ведомства Украины отметил принятое 26 февраля в Париже решение об увеличении закупки боеприпасов у третьих стран.

"Мы глубоко благодарны за это решение. Однако этого недостаточно. Срочно нужны решительные и системные решения, а не лихорадочные дискуссии", — подчеркнул Кулеба.

Речь идет об артиллерийских снарядах, ракетах большой дальности, которые позволили бы отражать российские атаки и освободить свою территорию. А также Patriot и другие системы противовоздушной обороны, чтобы защитить города. Кроме того, необходимы мощности для быстрого ремонта военной техники на базах в Украине, а не за рубежом.

Отдельно глава МИД прокомментировал гипотетическое введение иностранных войск в Украину. По его словам, такие дискуссии пока не имеют смысла.

"Даже если бы иностранные солдаты завтра прибыли на фронт, они столкнулись бы с такой же драматической нехваткой боеприпасов, как украинские военные", — убежден министр.

Он также напомнил, что за десять лет российской агрессии и два года полномасштабного вторжения Украина ни разу не обратилась к иностранным войскам с просьбой воевать вместе с ней.

"Мы всегда доверяли нашим бойцам. Они — наша гордость", — подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, Путин почувствовал, что война вселяет в европейцев первобытный страх, и принял это во внимание.

"К сожалению, очень много людей в политике и обществе не понимают, что эпоха мира в Европе прошла", — констатировал он.

Кулеба считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон прав, когда говорит, что Европе нет необходимости ждать результатов президентских выборов в США.

"На карту поставлен наш континент, наша свобода и будущее наших детей, и мы должны действовать сейчас", — убежден министр.

К 2023 году Украина увеличила мощности оборонно-промышленного комплекса примерно на 300%. Кулеба прогнозирует, что в 2024 году эти мощности должны вырасти еще на 600% по сравнению. В своей колонке он призвал Европу аналогично инвестировать больше в оборонное производство и запретить весь экспорт артиллерийских боеприпасов в регионы за пределами Европы.

"Все боеприпасы, произведенные в Европе, должны использоваться для защиты Европы", — добавил он.

Кулеба напомнил, что Россия усиливает свою агрессию, и Украина не является конечной целью Путина.

"Все европейские столицы должны понять эту простую, но трудную истину, которую, кажется, уже осознали в Париже: или наши союзники отбрасывают страх, нерешительность и так называемые препятствия и оказывают полную поддержку украинским бойцам в их боях за города и села Украины, или однажды наступит очередь ваших солдат отдать свою жизнь в боях за города и села сначала стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы", — резюмировал Кулеба.

Напомним, 5 марта высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина собственными силами закупила 350 тысяч снарядов.

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что угроза со стороны РФ для Европы растет с каждым днем. Он отметил необходимость усиления действий союзников Украины, подчеркнув, что настал момент действий, а не пассивности.