На Волині мати-одиначка розписала своїх 9 дітей на військовозобов'язаних (відео)

Жінка переконувала, що дітей записала на батьків за власною ініціативою, бо "хвилювалася, щоб їх не забрали на війну". Однак під час судового засідання мати-одиначка не змогла згадати імена всіх своїх "цивільних чоловіків".

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У Луцьку судять чоловіка, який робив "багатодітними батьками" охочих виїхати за кордон. Слідство встановило, що він разом із спільником підшукували одиноких матерів з кількома дітьми, які погоджувалися за гроші записувати своїх дітей на "нових батьків". Про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс".

Так, під час одного із судових засідань у цій справі допитали одну із багатодітних матерів — учасниць схеми. Жінка переконувала, що дітей записала на батьків за власною ініціативою, бо "хвилювалася, щоб їх не забрали на війну".

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Проте чоловік на лаві підсудних опинився саме через звинувачення у тому, що сприяв військовозобов'язаним ставати фіктивними батьками. Зараз цього бізнесмена утримують під вартою, а одну з багатодітних матерів допитували як свідка. Проте остання каже, що знати не знає підсудного.

Жінка має дев'ять дітей від різних чоловіків. У суді вона заявила, що з батьком кожної своєї дитини колись мешкала в цивільному шлюбі, а під час війни запереживала, що когось із них можуть забрати, тому проявила ініціативу і запропонувала їм позаписувати їх батьками дітей офіційно.

У суді з'ясувалося, що всі батьки раптово з'явилися у 2023 році, а згадати імена всіх своїх "цивільних чоловіків", яких вона записала батьками, у залі суду жінка не змогла.

Прокурор: Перерахуйте, як називаються ваші діти. З прізвищами, з іменами.

Алла: Добре… Ученко Марина, Ученко Марійка, Ученко Рада – вони на одному батькові.

Суддя: Це на кому?

Прокурор: Хто їхній батько? Ви пам'ятаєте?

Алла: Мають набирати, дзвонити, просто я забуваюся. Забулася…

Прокурор: Можете назвати номер телефону чоловіка, може, маєте мобільний?

Алла: У мене поки побився телефон. Він випав…

Прокурор: Просто перед судовим засіданням?

Алла: Ні, я просто йшла до машини з дитиною і він впав…

Також жінка в суді почала переконувати, що усі батьки її дітей зараз перебувають на заробітках за кордоном і звідти надсилають їй гроші "по 300, 500 доларів на місяць".

Судді продовжили розбиратися, де чиї діти й на кого записані. Врешті, порахувавши усіх дітей та допитавши свідка, суддя вирішив оголосити у засіданні перерву.

Нагадаємо, що на Волині "вдруге" судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Прокурор не погодився з рішенням суду першої інстанції, тож подав апеляцію. В ній він вказав, що районний суд ухвалив надмірно м'яку міру покарання.

Раніше вовки загнали ухилянта на дерево на кордоні з Молдовою. Від диких звірів його відбивали прикордонники.