Грав за збірну РФ: ЗСУ ліквідували в Україні відомого російського спортсмена

Окупант провів 19 ігор та забив 10 м'ячів у складі збірної Росії з міні-футболу, а його кар'єра завершилася в зоні бойових дій на території України.

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На війні проти України загинув російський окупант В'ячеслав Москаленко. Він був відомим в Росії футзалістом. Про це повідомляє Асоціація мініфутболу Росії.

Повідомляється, що росіянин загинув 7 березня у зоні проведення так званої "СВО".

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Зазначається, що окупант родом із Новосибірська, грав у збірній Росії з міні-футболу. Йому було 43 роки. Повідомляється, що він трагічно загинув. Інші подробиці не розголошуються.

Свою професійну футбольну кар'єру окупант розпочинав у міні-футбольному "Сибіряку", був дворазовим чемпіоном Росії з міні-футболу, він також тричі вигравав Кубок Росії з міні-футболу.

Крім того, В'ячеслав Москаленко провів 19 ігор та забив 10 м'ячів у складі збірної Росії з міні-футболу. Входив до складу збірної на чемпіонаті Європи 2003 року.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували начальника розвідки ПВК "Эспаньола". Найманець ЗС РФ В'ячеслав Субботін здобув "популярність" після відео з погрозами, де він обіцяє дітям подарувати "вухо азовця", якщо вони будуть "чемно поводитись".

Раніше повідомлялося, що 3 березня розвідка Великої Британії підсумувала втрати ЗС РФ у лютому 2024 року. Вказується, що втрати живої сили були "рекордними".