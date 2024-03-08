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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вистрілив щонайменше тричі: в Україні судитимуть окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

війна в україні, зсу, розстріл полонених, сбу, суд, вирок
Фото: Генштаб ЗСУ

Зловмисником виявився неодноразово засуджений росіянин Дмитро Курашов. Його "здав" інший полонений окупант.

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В Україні судитимуть рсійського окупанта, який розстріляв українського військовополоненого після штурму позицій ЗСУ. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, СБУ повідомила про підозру "штурмовику V", який вбив військовополоненого воїна ЗСУ.

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"Вершителі доль": бойовик Ходаковський визнав, що командири ЗС РФ розстрілюють підлеглих

Зловмисником виявився неодноразово засуджений росіянин Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого ЗС РФ взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ.

"Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців", — йдеться в повідомленні.

Контрозвідка СБУ під час допиту полонених росіян дізналася про факт вбивства українського військового. Окупанта "здав" інший полонений.

Полонений окупант Курашов Fullscreen
Полонений окупант Курашов

"Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що колаборант Олександр Ходаковський заявив, що їхні командири розстрілюють солдатів. Окупант згадав накази Сталіна про розстріли людей і зазначив, що сьогодні його "спадщина" продовжує жити в ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що псковські десантники катували українських військовополонених, імітуючи страту.