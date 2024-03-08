Вистрілив щонайменше тричі: в Україні судитимуть окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

Зловмисником виявився неодноразово засуджений росіянин Дмитро Курашов. Його "здав" інший полонений окупант.

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В Україні судитимуть рсійського окупанта, який розстріляв українського військовополоненого після штурму позицій ЗСУ. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Так, СБУ повідомила про підозру "штурмовику V", який вбив військовополоненого воїна ЗСУ.

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"Вершителі доль": бойовик Ходаковський визнав, що командири ЗС РФ розстрілюють підлеглих

Зловмисником виявився неодноразово засуджений росіянин Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ. За даними слідства 6 січня 2024 року він розстріляв бійця ЗСУ, якого ЗС РФ взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ.

"Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця. Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців", — йдеться в повідомленні.

Контрозвідка СБУ під час допиту полонених росіян дізналася про факт вбивства українського військового. Окупанта "здав" інший полонений.

Полонений окупант Курашов

"Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що колаборант Олександр Ходаковський заявив, що їхні командири розстрілюють солдатів. Окупант згадав накази Сталіна про розстріли людей і зазначив, що сьогодні його "спадщина" продовжує жити в ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що псковські десантники катували українських військовополонених, імітуючи страту.