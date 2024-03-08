У РФ є вразливі місця: переломний момент війни в Україні настане до цього літа, — аналітик

За словами військової експертки Дари Массікот, без допомоги союзників і серйозних змін у стратегії Києва бойове становище України і далі погіршуватиметься.

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Війна в Україні може досягти переломного моменту цього літа. Оскільки, якщо Захід не втрутиться і не надасть Києву зброю і боєприпаси, необхідні для продовження боротьби з окупантами, "настане точка неповернення". Про це повідомляє військова аналітикиня Дара Массікот в інтерв'ю Foreign Affairs.

"Запаси критично важливих боєприпасів для передових українських підрозділів скорочуються, і солдати змушені дотримуватися норми... деякі підрозділи відчувають значний брак живої сили", — сказала вона, зазначаючи, що "переваги Росії в живій силі, техніці та оборонному виробництві за останній рік зросли".

Тому, на її думку, США необхідно продовжувати виконувати свої зобов'язання перед Києвом — інакше, без допомоги і серйозних змін у стратегії Києва бойове становище України продовжуватиме погіршуватися, поки не досягне переломного моменту, ймовірно, до літа.

"Без збільшення військової допомоги Заходу і серйозних змін у стратегії Києва бойове становище України продовжуватиме погіршуватися, поки не досягне переломного моменту, можливо, до цього літа", — додала вона.

У підсумку, попереджає експертка, "постраждають українські солдати — не тому, що їм не вистачає бажання битися або вони не знають слабкостей свого ворога, а через брак боєприпасів і живої сили".

"У російських сил є вразливі місця, які можна використати, і переваги, які можуть з часом зникнути, але тільки якщо Україна отримає те, що їй потрібно зараз", — підсумувала вона.

Хто така Дара Массікот

Дара Массікот - це старша наукова співробітниця корпорації RAND, що займається питаннями оборони та безпеки Росії. Раніше вона також висловлювала думку про війну в Україні.

Дара Массікот

Так, вона заявила, що не вважає ситуацію на полі бою в Україні — "патовою". За її словами, Росія з пізньої осені заволоділа ініціативою, оскільки український контрнаступ досяг кульмінації. За даними експерта в галузі оборони та безпеки в Євразії, "Кремль готовий ще довго зазнавати великих втрат, проте Україна не може собі дозволити діяти подібним чином".

Також вона заявляла, що рано говорити, що перевага переходить на бік Росії. Експертка зазначала, що російська армія має кількісну перевагу в живій силі, яку вона може мобілізувати в майбутньому, у вищій щоденній витраті артилерійських боєприпасів, у виробництві снарядів і ракет. За її словами, Росія хоче, щоб війна тривала на її умовах, щоб російська армія змогла виснажити Україну і Захід у війні на виснаження і у взаємних артилерійських обстрілах.

Також Дара Массікот заявляла, що успіх Путіна додасть впевненості країнам, зацікавленим у вторгненні в сусідню державу.

Що відомо про прогнози щодо війни в Україні

Нагадаємо, що у ЗМІ писали, що війна в Україні перетікає в нову фазу. РФ атакує Україну одразу на кількох напрямках уздовж 1000-кілометрового фронту. Москва знає, що ЗСУ не вистачає бійців і боєприпасів. Виходом для Києва є будівництво фортифікаційних споруд.

А президент України Володимир Зеленський вважає, що світ не готовий до того, що лідер Російської Федерації Володимир Путін "втратить свою владу".

Також минуло майже 2 роки з моменту, коли президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення військ на територію України. Портал Business Insider опублікував кілька сценаріїв того, як може закінчитися конфлікт.

А Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів з РФ, у разі перемоги на виборах президента в США. За словами журналістів, обіцянка припинити військову допомогу від США може змусити Україну сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги з боку Вашингтона Києву може підштовхнути вже Росію почати серйозний діалог.