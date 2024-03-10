"Зітре шлях до дипломатії": глава МО Італії висловився про розміщення військ НАТО в Україні

Міністр оборони Італії Крозетто вважає, що Захід має надати Україні всю можливу підтримку. Також необхідно активізувати дипломатичні канали впливу на РФ.

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступає проти ідеї розміщення військ НАТО в Україні. Він вважає, що такий крок "зітре шлях до дипломатії". Про це глава оборонного відомства Італії заявив 10 березня в інтерв'ю La Stampa.

"Франція та Польща можуть говорити від себе, а не від імені НАТО, яке від початку формально й добровільно залишалося поза війною в Україні. Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", — заявив Гвідо Крозетто.

За його словами, розвиток Російською Федерацією військової економіки робить її гнучкішою, ніж країни НАТО у військовому виробництві. Міністр вважає, що Київ має рацію в тому, що постачання зброї Заходу проходять повільно.

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", — зазначив глава оборонного відомства Італії.

Крозетто заявив, що Захід має надати Україні всю можливу підтримку, водночас "активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю", як інший можливий спосіб вирішення конфлікту.

Війська НАТО в Україні: що відомо

Зазначимо, 28 лютого президент Франції на зборах європейських країн, присвячених війні в Україні, заявив, що до протистояння з РФ можуть приєднатися іноземні війська. Подібну заяву підтримали представники країн Балтії. Однак у Німеччині заперечують проти такої ідеї.

Через кілька днів, 5 березня, під час візиту до Чехії, Макрон зробив ще одну заяву. За його словами, тепер він не проти, щоб до війни приєднувалися війська ще й неєвропейських країн.

8 березня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що потрібно зробити, аби військові Північноатлантичного альянсу опинилися в Україні. Він підкреслив, що заява Емманюеля Макрона не є "неймовірною". Натомість вона спрямована на президента Росії Володимира Путіна та показує, що на Кремль може чекати, якщо буде подальша ескалація.