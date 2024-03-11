Британський доброволець, який воював за Україну, наклав на себе руки, — ЗМІ (фото)

Тіло Гаррі Грега, за даними журналістів, виявили у його будинку наступного дня після того, як він відсвяткував своє 25-річчя. У 23 роки він записався добровольцем до лав ЗСУ.

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Британець Гаррі Грег покінчив життя самогубством після того, як повернувся з війни в Україні. Він страждав на ПТСР. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Гаррі вирішив взяти участь у бойових діях в Україні після того, як колишня прем’єрка Ліз Трасс заявила, що кожен британець може приєднатися до "битви за демократію".

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Британцю було 23 роки, він не мав професійної військової підготовки. 2022 року він вирушив в Україну.

"Гаррі відчував, що він потрібен і що він може їм допомогти. Він зв’язався з українським посольством і дізнався, що йому потрібно зробити. За кілька днів він забронював собі квиток і поїхав", — розповідає мати Гаррі.

Пані Грегг розповіла, як, коли він вперше приземлився в сусідній країні, він спізнився на автобус до українського кордону, тому йому довелося взяти таксі. За допомогою гуманітарних працівників він зрештою дістався до передової та приєднався до тренувального табору. Згодом табір розбомбили росіяни. Містер Грегг не постраждав, але його друг отримав серйозну травму.

Під час свого третього візиту в країну він опинився в бойових діях з українськими збройними силами , де його товариші прозвали "Орел" і направили до 48-го батальйону.

Через деякий час хлопець повернувся на Батьківщину і розповідав страшні речі про війну, зокрема, про загибель товаришів по службі, свідком якої він був, та наслідки звірств росіян проти мирного населення.

Гаррі Грег

Грега знайшли повішеним після повернення додому в Тетфорді, штат Норфолк, наступного дня після його 25-річчя.

Того дня він мав поїхати з друзями на картинг і клуб на день народження, але вони не змогли з ним зв’язатися. Наступного дня, не отримавши від нього жодної інформації, вони звернулися до поліції.

Його тіло виявили в будинку. Хлопець повісився.

Нагадаємо, що у небі над Донеччиною 8 березня під час виконання чергового бойового завдання загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил ЗСУ Андрій Ткаченко

Раніше повідомлялося, що росіяни завезли найманців із Малайзії на тимчасово окуповані території Донецької області. В лавах ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн.