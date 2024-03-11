Навчання на місці, кіберзахист: Зеленський розповів, чим війська Франції можуть зайнятися в Україні

За словами Володимира Зеленського, коли Україна відправляє своїх солдатів на навчання, то, повертаючись, вони мають адаптуватися до української місцевості та ще продовжувати навчання. Тому було б добре налагодити навчання безпосередньо на місці.

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Україна не потребує іноземних військ на території країни, але Київ вітав би "тренерів" і "технічний персонал" із країн-членів НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

Коментуючи слова французького президента Емманюеля Макрона про можливість відправки військових західних країн в Україну, Зеленський нагадав, що ЗСУ зазнають труднощів, пов'язаних із нестачею боєприпасів, а не людей.

"Ми говоримо тільки про тренування", — уточнив президент України.

Він наголосив, що Макрон добре знає, що коли Україна відправляє своїх солдатів на навчання, то, повертаючись, вони мають адаптуватися до української місцевості та ще й продовжувати навчання на місцях.

"Цей процес займає вдвічі більше часу — з моменту відправки людини на навчання до її боєздатності на полі бою. Пропозиція скоротити час цієї підготовки, провести її повністю в Україні, адаптувавши безпосередньо до стану війни, — це добре", — пояснив Зеленський.

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І додав, що це не означає, що французька армія збирається увійти в Україну, йдеться лише про навчання, причому на різних напрямках.

"Ваші діти не помруть в Україні. Поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території", — заявив президент України, закликаючи направити "технічний персонал" для "спільного виробництва CAESAR і навчання".

Водночас наприкінці лютого президент Франції підтвердив, що майбутнє відправлення західних військ в Україну не має "виключатися" в ім'я "стратегічної двозначності". Щодо цього Зеленський наголосив, що важливо насамперед те, що вони обговорювали з Макроном у Парижі.

"Йдеться про сферу кіберзахисту, і його (Макрона. — Ред.) пропозиція позитивна, ми вже працюємо з партнерами. Йдеться не про військову присутність, а про фахівців, які обмінюються даними, інформацією", — пояснив ще раз Зеленський.

Крім того, як зауважив президент України, не секрет, що були навчальні завдання як з артилерії, бронетехніки, систем оборони, так і з навчання на бойових літаках, зокрема F-16.

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Нагадаємо, що французький президент Емманюель Макрон став першим, хто почав відкрито говорити про те, що має розуміти кожна розумна людина в Європі: якщо Росію не зупинити в Україні, буде війна в Європі, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.