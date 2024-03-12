"Наслідок кремлівської диктатури": у ГУР прокоментували падіння Су-27 та Іл-76 у Росії

В українській розвідці підкреслили, що в Бєлгородській області відбувається "дуже багато подій". Зі слів спікера Андрія Юсова, відео з ураженими російськими літаками "приємні оку".

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Інформація про ліквідацію російського літака Су-27 перевіряється. Про це 12 березня в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

Він підкреслив, що на території Бєлгородської області йдуть "надзвичайно активні бойові дії" і відбувається "дуже багато подій".

"Така інформація є, вона зараз додатково перевіряється", — заявив Юсов.

Також він прокоментував падіння літака Іл-76 на території РФ. У ГУР наразі утримуються від офіційних коментарів. Водночас представник розвідки зазначив, що відео побачили усі, і такі кадри "приємні оку українця".

"Зрозуміло, що те, що відбувається зараз на Бєлгородщині, на Курщині — це прямий наслідок російської військової агресії й в цілому кремлівської диктатури. Якщо (Володимир, — ред.) Путін або цей режим дбає про місцевих мешканців, то треба припинити війну проти України, вивести війська. І, власне, думати над безпекою місцевих мешканців, а не про продовження геноцидної війни проти України", — додав Юсов.

Коментар Андрія Юсова (про падіння російських літаків — з 4:30)

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" 12 березня розпочали військову операцію на території РФ. Російські добровольці зайшли у Бєлгородську область та розпочали бої з армією країни-агресорки.

Також 12 березня у мережі з’явилися кадри падіння російського літака Іл-76 в Іванівській області. Повідомляється, що борт палав та вибухнув у повітрі. За різними даними, загинули 12-15 осіб.