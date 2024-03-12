Окупанти частково відступили: операція добровольців триває у кількох областях РФ, — DeepState

За інформацією аналітиків, наразі активні бої ведуться в районі пʼятьох населених пунктах. ЗС РФ частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами.

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Російські визвольні сили о 5-й ранку 12 березня розпочали спецоперацію на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Про це повідомляють аналітики DeepState.

За інформацією експертів "вибивают" окупантів військовослужбовці сформовані з різних підрозділів. Наразі вони ведуть активні бої в районі населених пунктів Тьоткіне, Козинка, Нехотіївка, Лозова Рудка та Нова Тавільжанка.

Аналітики додають, що російські військові частково відступили на запасні позиції, які знаходяться за селами. Проте одночасно в регіони стягують резерви, зокрема, сили Росгвардії.

В Легіоні "Свобода Росії" заявили про початок "звільнення" територій РФ

Раніше представники Легіону "Свобода Росії" зробили заяву про початок активних дій по звільненню території РФ від окупаційної влади.

"Як і всі наші співгромадяни, у Легіоні ми мріємо про Росію, звільнену від диктатури Путіна. Але ми не просто мріємо: ми докладаємо всіх зусиль, щоб ці мрії реалізувати", — йдеться у дописі.

Також члени Легіону заявили, що "відбиратимуть у режиму землю сантиметр за сантиметром".

"Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають. Росіяни житимуть вільно", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський повідомив, що добровольці, які 12 лютого здійснили рейд на територію Російської Федерації, утримують ініціативу в місцях прориву кордону.