У Москві незадоволені: 70% населення окупованого півдня ухиляються від участі у виборах, — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, близько 60% місцевих на тимчасово окупованій території займають "вичікувальну позицію", чекаючи на деокупацію регіону.

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У Москві незадоволені рівнем підтримки окупації серед мешканців ТОТ. За оцінками Кремля, близько 70% місцевих жителів тимчасово окупованого півдня України намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента Російської Федерації. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Крім цього, як зазначають координатори підпілля, близько 60% місцевих займають "вичікувальну позицію", чекаючи на деокупацію регіону.

За інформацією ЦНС, противник проводить активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України з метою збільшити кількість лояльно налаштованих мешканців ТОТ до російських окупантів.

Однак, у Спротиві додають, що на тлі всіх намагань Кремля змінити поведінку своєї "цільової аудиторії", переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує дії ворога та продовжує ухилятися від оформлення російських документів.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують підготовку до так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України. Після них можливі етнічні чистки.

Також, за інформацією Центру національного спротиву, російські загарбники мають намір продовжувати терор на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України та найближчим часом можуть значно знизити фінансування.