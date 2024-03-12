Легіон "Свобода Росії" анонсує непросту ніч у Курській області (відео)

Добровольці кажуть, що селище Тьоткіне залишається під їх контролем, а всі силові структури втекли звідти.

Related video

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" не збираються зараз повертатися на територію України, і ще перебуватимуть в Курській області. Про це в ефірі телемарафону розповів доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

За його словами, ця ніч буде непростою для Курської області, а бійці досі утримують селище Тьоткіно у Курській області. Населений пункт залишили силовики — першою, за словами бійців ЛСР, втекла із населеного пункту поліція, потім відійшли військові.

Олексій Барановський заявив, що селище Тьоткіне залишається під контролем батальйону.

"Ефект неочікууваності лишився на нашому боці. Легіон "Свобода Росії" не має намірів залишати село Тьоткіне в Курській області, проте, треба подивитись, як розвиватиметься ситуація далі. Поки що все перебуває у підвішеному стані", — боєць Олексій Барановський.

Рейд РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" в РФ

12 березня з'явились повідомлення про появу танків у прикордонних селах у Бєлгородській та Курській областях РФ. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" заявили, що починається новий рейд на територію РФ.

У ГУР Міноборони повідомили, що операцію в РФ розпочали добровольчі батальйони, які зрештою, перебувають у себе вдома.

Легіон "Свобода Росії" заявив, що взяв під контроль селище Тьоткіно в РФ. Росіяни втікали полями з позицій в невідомому напрямку від російських добровольців і кидали техніку.