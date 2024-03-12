Легион "Свобода России" анонсирует непростую ночь в Курской области (видео)

Добровольцы говорят, что поселок Теткино остается под их контролем, а все силовые структуры сбежали оттуда.

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Российские добровольцы из Легиона "Свобода России" не собираются сейчас возвращаться на территорию Украины, и еще будут находиться в Курской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

По его словам, эта ночь будет непростой для Курской области, а бойцы до сих пор удерживают поселок Теткино в Курской области. Населенный пункт оставили силовики — первой, по словам бойцов ЛСР, сбежала из населенного пункта полиция, потом отошли военные.

Алексей Барановский заявил, что поселок Теткино остается под контролем батальона.

"Эффект неожиданности остался на нашей стороне. Легион "Свобода России" не намерен покидать село Теткино в Курской области, однако, надо посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Пока все находится в подвешенном состоянии", — боец Алексей Барановский.

Рейд РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" в РФ

12 марта появились сообщения о появлении танков в приграничных селах в Белгородской и Курской областях РФ. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" заявили, что начинается новый рейд на территорию РФ.

В ГУР Минобороны сообщили, что операцию в РФ начали добровольческие батальоны, которые в конце концов, находятся у себя дома.

Легион "Свобода России" заявил, что взял под контроль поселок Теткино в РФ. Россияне бежали по полям с позиций в неизвестном направлении от российских добровольцев и бросали технику.