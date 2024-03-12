"Податок на боягузтво" ніде не спрацював: Стефанчук — про бронювання

За словами глави парламенту, він усе ж таки згоден з оцінкою прем'єра Дениса Шмигаля в тому, що одного військового на передовій мають економічно забезпечувати вісім цивільних.

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Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що не знає країн, де б могло "спрацювати" економічне бронювання від мобілізації. При цьому на одного бійця ЗСУ, який захищає Україну, має припадати вісім цивільних, які б забезпечували його економічно. Про це Стефанчук сказав в ефірі телемарафону.

Голова Верховної Ради назвав бронювання "податком на боягузтво".

"Свого часу, у 12 чи 13 столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в лицарі", — сказав Стефанчук.

За його словами, подібне практикували в багатьох країнах, але в жодній країні це не прижилося.

"Я не знаю історично країну, де б це спрацювало", — пояснив він.

Хай там як, він згоден з оцінкою прем'єра Дениса Шмигаля в тому, що на одного військового на передовій мають припадати вісім цивільних осіб, які б забезпечували його економічно.

4 березня прем'єр висловився про те, що насамперед слід бронювати людей, які забезпечують життєдіяльність країни та критичні підприємства.

До всього іншого, розглядаються питання оподаткування, зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню.

Бронювання від мобілізації в Україні

У лютому президент України Володимир Зеленський висловився про те, що планується створити механізм, який би давав змогу справедливо бронювати співробітників підприємств. Пропонували, що бронь можуть видавати найманим працівникам і фізособам-підприємцям із податковим платежем приблизно 6500 гривень на місяць. Йшлося про громадян із зарплатою понад 35 000 гривень на місяць.

Потім виключили ФОП і відмовилися від умови щодо високої суми податків — тепер це додатковий критерій.

Нагадаємо, що нардеп Сергій Демченко заявив, що бронювати від мобілізації можуть усіх без винятку поліціянтів.

Також повідомлялося, що у Верховній Раді анонсували можливе бронювання від мобілізації за умови зарплати від 35 тисяч.