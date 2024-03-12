"Налог на трусость" нигде не сработал: Стефанчук — о бронировании

По словам главы парламента, он все же согласен с оценкой премьера Дениса Шмыгаля в том, что одного военного на передовой должны экономически обеспечивать восемь гражданских.

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Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что не знает стран, где бы могло "сработать" экономическое бронирование от мобилизации. При этом на одного бойца ВСУ, который защищает Украину, должно приходиться восемь гражданских, которые бы обеспечивали его экономически. Об этом Стефанчук сказал в эфире телемарафона.

Глава Верховной Рады назвал бронирование "налогом на трусость".

"В свое время, в 12 или 13 веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари", — сказал Стефанчук.

По его словам подобное практиковали во многих странах, но ни в одной стране это не прижилось.

"Я не знаю исторически страну, где бы это сработало", – объяснил он.

Как бы то ни было, он согласен с оценкой премьера Дениса Шмыгаля в том, что на одного военного на передовой должны приходиться восемь гражданских лиц, которые бы обеспечивали его экономически.

4 марта премьер высказался о том, что в первую очередь следует бронировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и критические предприятия.

Ко всему прочему, рассматриваются вопросы налогообложения, зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней.

Бронирование от мобилизации в Украине

В феврале президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что планируется создать механизм, которые бы позволял справедливо бронировать сотрудников предприятий. Предлагалось, что бронь могут выдавать наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям с налоговым платежом порядка 6500 гривен в месяц. Говорилось о гражданах с зарплатой свыше 35 000 гривен в месяц.

Затем исключили ФЛП и отказались от условия относительно высокой суммы налогов — теперь это дополнительный критерий.

Напомним, что нардеп Сергей Демченко заявил, что бронировать от мобилизации могут всех без исключения полицейских.

Также сообщалось, что в Верховной Раде анонсировали возможное бронирование от мобилизации при зарплата от 35 тысяч.