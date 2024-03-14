"Ніч була напруженою": в ЗСУ пояснили удари Shahed по Україні (відео)

Російські війська здійснили скоординовані запуски іранських дронів-камікадзе з південного напрямку. Загалом вночі Україну атакували 36 ударних Shahed.

Related video

Російські війська й надалі здійснюють атаки, адже наразі це для нього основний спосіб терору в у нічну пору доби. Подробиці повідомила Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону.

З півдня окупанти провели скоординовані запуски по центральних регіонах України і на північний схід. Вони запускали дрони-камікадзе типу Shahed.

Два дрони Сили оборони знищили у повітряному просторі Миколаївської області. Далі пройшлись до Дніпропетровської області, там їх також наздогнали, потім відбулася потужна бойова робота.

"Це основний спосіб терору в нічний час", – повідомила вона.

Обстріл півдня України 14 березня

Сили оборони півдня України повідомили, що під час дронової атаки два Shahed-131/136, що летіли на Миколаївщину, силами протиповітряної оборони було знищено на півночі області.

За даними Генштабу, російські війська вночі атакували Україну 36 дронами-камікадзе Shahed. Під час бойової роботи сили ППО знищили 22 ударних БПЛА. Про пуски ракет різного базування та ліквідацію цього типу повітряних цілей командування не звітувало.

Нагадаємо, 11 березня Гуменюк пояснила, чому війська РФ масовано б'ють по Одесі. За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські дрони здійснювали дуже багато маневрів серед житлової забудови, чим наразили на небезпеку цивільне населення. Ворожі БПЛА активно маневрували серед житлових кварталів. Прессекретарка наголосила, що останнім часом противник часто вдається до такої тактики, ще більше загрожуючи мирному населенню.