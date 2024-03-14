"Робити нема чого — тільки вмирати": у ЛСР звернулись до бійців ЗС РФ з пропозицією (аудіо)

Заступник командира "Цезар" наголосив, що російські військові мають вибір та можуть врятуватися. Він запевнив, що добровольці не борються з тими, у кого на руках немає крові невинних.

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Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" записав "повідомлення для путінських військ". Про це повідомила пресслужба 14 березня.

У легіоні підкреслили, що аудіо було записане на мінометній позиції. "Цезар" звернувся до російських солдатів та офіцерів.

"У російській армії зараз робити нема чого — тільки вмирати. Раніше у вас був непростий вибір: піти та згинути у м’ясному штурмі чи спробувати перейти лінію фронту мінними полями, щоб зберегти собі життя", — зазначив він.

Андронніков пояснив, що зараз ситуація стала простішою, адже легіонери самі прийшли до російських військ.

"Вам просто достатньо вийти до нас без зброї та з піднятими руками. Ви наші співгромадяни. Ми не боремось з тими, хто рятується від путінського режиму та не вбиває невинних", — заявив "Цезар".

Він запропонував російським військовослужбовцям здатися у полон. Для тих, у кого "залишились совість та військова честь", є ще альтернатива — доєднання до добровольців.

Нагадаємо, начальник штабу "Російського добровольчого корпусу" Олександр "Фортуна" повідомив, що російські добровольці вже взяли у полон кількох російських бійців. Він розповів, що підготовка до рейду у Бєлгородську та Курську області зайняли кілька місяців.

У соцмережах з’явився аудіозапис, який свідчить про паніку у РФ. Росіянка поскаржилась, що евакуацію мирних мешканців Бєлгородської області блокує місцева влада.