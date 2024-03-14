Влада Бєлгородської області блокує евакуацію: серед росіян зростає паніка, — соцмережі (відео)

За словами місцевої жительки, після обстрілу Корочанського району силовики оточили залізничний вокзал і не пускають туди місцевих мешканців, які хочуть покинути потенційно небезпечні зони.

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Російська влада блокує евакуацію російських громадян з Бєлгородської області, де триває операція російських добровольців. Про це говорить місцева мешканка, запис розмови якої публікує Telegram-канал "Самооборона Белгород".

Судячи з опублікованого запису, силові структури посилили охорону залізничного вокзалу, що викликало паніку серед місцевих жителів.

"Корочанський (район. — Ред) обстріляли й таксистів обстріляли, не знаю, як наші будуть їхати. Так, з/д уже оточили, все, нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пі***ц якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", — сказала місцева жителька.

Рейд РДК і ЛСР та попередження про евакуацію

У Бєлгородській області триває рейд російських добровольців Легіону "Свобода Росії" і РДК, після прориву державного кордону 12 березня.

13 березня представники Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону закликали жителів Бєлгородської та Курської областей (Російська Федерація) евакуюватися.

Наступного дня, 14 березня, у Бєлгороді та прилеглих населених пунктах регіону прогриміла серія потужних вибухів. Унаслідок ударів по об'єктах загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

Того ж дня, 14 березня, лідер РДК Денис "Рекс" нагадав, що добровольці попереджали російських чиновників про удари у відповідь на атаки по Україні. Однак, за його словами, керівництво цих областей проігнорувало попередження добровольців і не проводило евакуацію населення.