Найбільше, за даними російського оборонного відомства, було вбито громадян Польщі (1497 осіб із 2960), Грузії (561 із 1042) і Сполучених Штатів (491 із 1113).

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Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну нібито вбили 5962 іноземних громадян, які воювали у складі Сил оборони України. Про це пише "Российская газета" з посиланням на дані Міноборони РФ.

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Повідомляють, що загалом в Україну нібито приїхали 13 387 іноземних військових, із них загинули 5962.

Загиблі іноземні громадяни у складі ЗСУ, згідно з твердженнями Міноборони РФ:

Польща: вбито 1497 найманців із 2960;

Грузія: 561 із 1042;

США: 491 з 1113;

Канада: 422 зі 1005;

Велика Британія: 360 із 822;

Румунія: 349 із 784;

Франція: 147 із 256;

Німеччина: 88 із 235.

Своєю чергою, президент РФ Володимир Путін заявляв, що в спробах українських військових атакувати російські прикордонні регіони брали участь, зокрема, й іноземні громадяни ("найманці", у термінології глави Кремля).

За словами Путіна, напередодні, 13 березня, представники України намагалися атакувати територію РФ переважно диверсійними групами.

"Остання доповідь генерального штабу — десь до 300 осіб, зокрема за участю іноземних найманців", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області російські військові здалися військовослужбовцям РДК і Легіону "Свобода Росії". 12 березня з'явилися повідомлення про те, що російські добровольці з РДК, ЛСР, а також Сибірського батальйону прорвали кордон і пройшли на територію Бєлгородської та Курської областей. Наступного дня вони закликали жителів двох російських областей евакуюватися і заявили, що збираються завдати вогневої поразки по військових позиціях у РФ.

Також повідомлялося, що, за словами політолога Володимира Фесенка, добровольці з РДК або опозиція не зможуть зірвати вибори президента РФ. За його словами, опозиція РФ досі ще не вирішила, як діяти, щоб підірвати процедуру легітимації Путіна на наступний президентський термін. За його оцінками, у РФ є соціальна база для опозиції, незадоволені люди, але поки вони не можуть себе активно проявити.