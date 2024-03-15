"Комфортно не буде": військова розповіла, чому багато українців не бояться вступати до ЗСУ

За словами розвідниці Ярини Чорногуз, деяких військовозобов'язаних громадян відштовхує низька зарплата, тому владі необхідно врегулювати це питання.

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У значної кількості людей існує спотворене уявлення про службу в армії. Важливо проводити інформаційну роботу з такими людьми, щоб роз'яснити їм реальні аспекти військової служби та залучити їх до лав армії. Про це заявила військовий медик, розвідниця Збройних сил України Ярина Чорногуз в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Це питання комунікації. Це питання навіть не стільки до військових, як на мене, а до тих, хто займається комунікаціями. Це потрібно людям пояснювати щось, ролики робити. Я не знаю, я не фахівець з комунікацій. Це погано проговорено, тому наскільки штука з втратами, зі штурмами, з цим усім більш гостра. Там втрачають життя щодня і здоров'я. Про неї більше говорять, тому таке і враження, якщо коротко. Це просто питання комунікації, яке має бути залагоджено, про всі ці посади", — зазначила військова.

Згідно з її висловлюванням, існує ще один аспект, який потребує глобального опрацювання — це мотивація людей. Вона підкреслює, що служба в армії не передбачає абсолютного комфорту і зручності.

"Немає у світі комфортних армій, немає. Це, в принципі, некомфортна робота, де б ти не був, ідеш на бойове завдання — і тобі там комфортно не буде, це треба просто прийняти. А якщо в тебе спеціальність не бойова, так само треба ретельно робити. Людей у нас, які можуть ретельно працювати, багато. Багатьох лякає дещо низька зарплата, теж якби це питання вирішити, але я не знаю ситуації", — заявила медик.

Вона також зазначила, що заробіток солдата або старшого солдата становить 20-25 тисяч гривень залежно від стажу, а в морській піхоті ця сума становить 27 тисяч гривень, якщо ти не перебуваєш на передовій. Однак зараз система побудована таким чином, що вигідніше перебувати на передовій, незважаючи на ризик для життя.

Нагадаємо, що нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що деякі українські військовослужбовці дійсно зможуть отримувати виплати в розмірі 200 тисяч гривень. Виконати пропозицію президента Володимира Зеленського і підвищити зарплати захисникам цілком реально, якщо з цим допоможуть західні партнери, а Україна, своєю чергою, збільшить власне виробництво, завдяки чому надходження до бюджету теж зростуть.

Також Фокус докладно пояснював, як українським військовим, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, отримати виплати від держави.