РФ хоче анулювати передачу Криму під контроль України 1954 року: з'явилася реакція МЗС

У МЗС України заявили, що з боку РФ це спроба виправдати грубі порушення міжнародного права. Москва панікує перед неминучою деокупацією півострова.

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Росія хоче переписати історію окупованого Криму. У Держдумі хочуть анулювати угоду, згідно з якою Україна отримала контроль над півостровом у 1954 році. Про це пише видання Newsweek.

У матеріалі йдеться про те, що Росія та Україна 1954 року були республіками СРСР. Україна зберегла контроль над Кримом після розвалу Радянського Союзу в 1991 році і проголошення своєї незалежності.

"Законопроєкт, нещодавно внесений до російської Державної Думи депутатами Костянтином Затуліним і Сергієм Цековим, оголосить рішення Радянського Союзу передати Крим Україні незаконним і неконституційним", — пише видання.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на законопроєкт ще 12 березня. У відомстві заявили, що це спроба з боку РФ виправдати грубі порушення міжнародного права. Така ініціатива свідчить про паніку з приводу неминучої деокупації півострова.

"Внесення до Державної Думи РФ проєкту закону про визнання "незаконним" рішення радянської влади 1954 року про передачу Криму Україні є нікчемною спробою російської диктатури узаконити власні грубі порушення міжнародного права", — ідеться в повідомленні міністерства.

У МЗС України заявили, що влада у РФ може продовжувати поширювати пропаганду під прикриттям своїх законів. Однак це не змінить визнаного світовою спільнотою стану справ. Крим — це частина України.

Як зазначили журналісти, в указі 1954 року, який надав Україні контроль над Кримом, ідеться про територіальну близькість і тісні економічні зв'язки між Українською СРСР і півостровом.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон назвав "законною" окупацію Криму 2014 року. Він повторив пропагандистську тезу і заявив, що нібито 90% російськомовного населення півострова захотіли стати частиною Росії.

Також представник ГУР МО України Андрій Юсов сказав, що окупанти в Криму знають, до якого сценарію потрібно готуватися. За його словами, чітких анонсів про майбутні комплексні заходи на півострові противник не отримає, однак він і так усвідомлює, до чого це веде — звільнення української території від загарбників.