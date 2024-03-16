"З радістю": Буданов прокоментував пропозицію обміняти Тьоткіно на Мелітополь (відео)

Очільник ГУР оцінив бої російських добровольців на Батьківщині і назвав це "вирішенням внутрішніх питань росіян".

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Вести розмови про обмін окупованого селища Тьоткіне в Росії на окупований Мелітополь на Запоріжжі зарано. Про це в ефірі "Ми-Україна" сказав 16 березня очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, російські добровольці, які зараз перебувають на території Росії, збираються продовжувати свою спецоперацію.

"Будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сил у них достатньо є. Що буде далі – покаже час", — сказав він.

Він також оцінив бої російських добровольців на Батьківщині і назвав це "вирішенням внутрішніх питань росіян".

"Так, нам можуть більше подобатись одні, менше подобатись інші. Але що ті, що інші — росіяни", — сказав очільник ГУР.

Кирило Буданов також прокоментував пропозицію бійців Легіону "Свобода Росії" обміняти Тьоткіно Курської області на Мелітополь.

"Я чув і бачив такий факт. Я б з радістю, як там буде – побачимо. Думаю, що зарано для цього", — прокоментував Буданов.

Раніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що вони готові розпочати переговори з адміністрацією президента РФ, щоб обміняти звільнене російське Тьоткіне на окупований український Мелітополь.

За його словами, ідея Путіна "не така вже й погана", маючи на увазі його слова щодо причин визвольної операції на території РФ.

"Можливо, ми навіть приймемо його пропозицію та обміняємо Тьоткіне на Мелітополь. Думаю, це буде непогана угода. Ми готові розпочати переговори з адміністрацією президента, щоб здійснити цей обмін, це доволі робочий варіант", — сказав він.

Нагадаємо, що бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" публічно звернулись до президента РФ Володимира Путіна через те, що місцева адміністрація перешкоджає евакуації мирних мешканців.

Також Легіон "Свобода Росії" анонсував масований обстріл Бєлгорода, а бійці РДК запропонували губернатору Бєлгородської області В’ячеславу Гладкову зустріч та розмову. Добровольці захопили у полон 25 військових РФ, і декількох з них готові віддати.