Усі рейси скасовано: у РФ заявили про атаку БПЛА на аеропорти Москви (відео)

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що над Домодєдово відбито атаку безпілотника, який летів на столицю РФ.

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У неділю, 17 березня, в аеропортах Домодєдово, Внуково і Жуковський у Москві запровадили обмеження на зліт і посадку повітряних суден у зв'язку з атакою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

"У Домодєдово з метою безпеки введено обмеження на приліт і виліт літаків", — пишуть у виданні.

Також пізніше в джерелі заявили, що обмеження з міркувань безпеки введено в аеропортах "Внуково" і "Жуковський".

У московських аеропортах введено обмеження на польоти

Крім того, інцидент прокоментували і в пресслужбі Росавіації.

"Для гарантування безпеки польотів цивільних повітряних суден із 09:39 МСК 17 березня (неділя) на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський введено обмеження. Екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропортів вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів — це головний пріоритет", — наголосив прессекретар відомства Артем Кореняко.

Пост Росавіації

Реакція мера Москви

Також мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на столицю РФ.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — написав він.

Пост Сергія Собяніна

У мережі публікують кадри атаки БПЛА на аеропорт Домодєдово.

Свідки атаки також показали нібито момент ліквідації безпілотника.

Нагадаємо, що 14 березня на території аеропорту в місті Сочі (РФ) сталася потужна пожежа. При цьому самі росіяни заявили, що це запланований навчальний захід.