Впливає на можливості окупантів: рейд добровольців на прикордоння РФ допоможе ЗСУ, — експерт

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, бійці зможуть створити демілітаризовану зону на території Росії.

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Російські добровольці проводять військову операцію на території РФ. Вони можуть мати значні результати для України. Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, перші наслідки бійців уже можна побачити навіть на фронті. Однак у довгостроковій перспективі захоплені населені пункти в Курській і Бєлгородській областях можуть бути предметом демілітаризації.

У прикордонних регіонах Росії тривають інтенсивні бойові дії. Російські добровольці вже досягли значних успіхів, включно зі знищенням складів боєприпасів, захопленням кількох населених пунктів і захопленням у полон військовослужбовців Збройних Сил Росії.

"Ці події відволікають увагу російського командування, яке не може контролювати кордон з Україною. Тому вони змушені для посилення використовувати групу військ "Захід", яка діє на Куп'янському напрямку, і групу військ "Центр", яка діє на Лиманському напрямку", — пояснив Олександр Коваленко.

Таким чином, плани Росії не здійснилися як замислювалося, що призводить до перерозподілу військових підрозділів з фронту до кордонів. Це своєю чергою впливає на можливість російських сил повністю сконцентрувати свої зусилля на напрямках у Лиманському та Куп'янському районах.

"Зараз на кордонах Росії створюють сіру зону. Рік тому ми спостерігали за тим, як на лівобережжі Херсонщини з'являлися сірі зони, а потім і плацдарм, який досі контролюють Сили оборони. Така ж ситуація може статися і на території Росії. Спочатку Теткіно може опинитися в сірій зоні, а потім події там можуть розвинутися, як у Кринках", — наголосив Коваленко.

До Теткіно можливе приєднання Грайворона або, наприклад, Шебекіно. На думку військового аналітика, такі дії можуть послужити основою для створення майбутньої демілітаризованої зони на території Росії.

Що відомо про успіхи російських добровольців

Нагадаємо, що 17 березня підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли в населений пункт Горьковський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації.

А раніше РДК покликали на розмову і губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони захопили в полон 25 російських військовослужбовців і кількох із них готові їх віддати.

15 березня бійці розвідгрупи "Русского добровольческого корпуса" показали роботу в тилу ворога в Бєлгородській області РФ. Добровольці зняли обстановку і показали своїх бійців із розвідгрупи.