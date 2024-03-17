Бучанські кати продовжують воювати, відпочивати і навіть всиновлюють українських дітей (відео)

За даними журналістів-розслідувачів, практично вже кожного п’ятого з бучанських катів не має в живих. Один з воєнних злочинців таки потрапив до українського полону, його подальшу долю визначить суд.

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На початку квітня 2022 року українські війська звільнили Київщину від російських окупантів і побачили, що накоїли ці вбивці у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київської області. Як живеться наразі бучанським катам і загалом, чи залишаться вони живими, це розповідає розслідування, відео якого розміщено на YouTube-каналі "Телебачення Торонто".

Наразі достеменно відомо, що за місяць жорстокої окупації росіяни вбили майже 1400 мешканців Київщини, ще близько 300 людей вважаються зниклими безвісти.

Як зазначають автори розслідування, у цих злочинів є конкретні виконавці із конкретними іменами, які стали відомі завдяки свідкам, залишеним документам, телефонним дзвінкам, відеокадрам з камер спостереження. Ця інформація загалом стала основою для ідентифікації російських воєнних злочинців, а за допомогою соцмереж правоохоронні органи, українські та іноземні журналісти дізналися, чим займаються наразі ті з них, кого ще не ліквідували.

Як зазначають журналісти, російські окупанти ще й досі продовжують вбивати українців і знищувати українські міста, проте саме на деокупованій Київщині світ побачив "справжнє звіряче нутро руськаго мира". Сюда масово приїздили політики і лідери держав світу, світова громадськість, репортажи з понівечених населених пунктів вразили все цивілізоване людство. І хоча російські пропагандисти намагалися традиційно перекручувати будь-які факти, все одно весь світ побачив дійсну картину насильства і люті російських військових.

Лиходійства у Бучі

Так, лише на вулиці Яблунській, на якій тіла вбитих українців пролежали кілька тижнів, росіяни стратили щонайменше 60 людей. Розслідувачі дізналися, що одним з підрозділів, котрий лютував у Бучі, був 234-й десантно-штурмовий полк під командуванням Артема Городілова з позивним "Уран". Записи перемовин його з підлеглими опинилися у розпорядженні журналістів New-York Times, а свідками їхніх звірячих дій стали місцеві мешканці. Крім того, вбивці після страти українців почали користуватися їхніми телефонами і саме за тими номерами журналістам вдалося ідентифікувати майже 30 росіян, причетних до вбивств на вулиці Яблунській у Бучі.

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Багато хто з воєнних злочинців ще й досі воюють в Україні, зокрема на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках, перебувають на відпочинку в екзотичних місцях і на райських пляжах, гуляють зі своїми дітьми і дівчатами.

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Ними пишаються їхні батьки, а влада вважає їх подальші лиходійства в Україні героїчними вчинками. Багато хто з бучанських катів ще до повномасштабного вторгнення були членами воєнізованих громадських організацій у Росії, мали багато однодумців у молодіжному середовищі.

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Натомість українські журналісти вже достеменно знають, що деякі з цих катів вбиті під час бойових зіткнень із ЗСУ, деякі залишили свої місця служби самовільно, за що були засуджені до різних термінів ув’язнення. За цей період зі списку воєнних злочинців New-York Times вже загинуло щонайменше 6 росіян. За розслідуваннями журналістів, практично вже кожного п’ятого з бучанських катів не має в живих.

Однак подальше розслідування з’ясувало, що шість росіян з цього списку були також причетні й до іншого злочину в Бучі — коли на вулиці Києво-Мироцькій самохідна артилерійська установка розстріляла невинних людей. Правоохоронці ідентифікували цих військових і в серпні 2023 року оголосила їм підозри, однак на сьогодні в живих залишилося лише двоє, які насолоджуються мирним життям. А третій все ж таки потрапив до українського полону та його подальшу долю визначить український суд.

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Кінднепінг по-руські

На російських пропагандистських каналах торік пройшла інформація, що керівник регіонального штабу комітету родин воїнів вітчизни Марина Філонова з чоловіком-військовослужбовцем Віктором "всиновили" 7-річного Олега, начебто сироту з Донбасу. Виявилось, що насправді це реальне викрадення дитини, а чоловік цієї "милосердної" жінки з початку повномасштабного вторгнення воює в Україні. Він служить у тому відомому 234-му десантно-штурмовому полку, які вбивали мешканців Київщини.

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Журналісти дізналися, що хлопчик перебував у дитячому будинку на Донбасі з 2020 року, а згодом опинився спочатку у дитбудинку в Росії, а потім у родині воєнного злочинця Віктора Філонова, який окупував Крим, воював у Сирії та захоплював Київщину на початку повномасштабного вторгнення. Чи живі батьки або родичі дитини, невідомо, але Філонови планують "виховати з Олега патріота Росії".

Злочини російських військових в Україні — що відомо

У вересні 2023 року слідчі Національної поліції поінформували, що розпочато 95 284 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями армії РФ та їхніми пособниками від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини на території Бучанської громади на Київщині. Загалом у цьому районі задокументовані понад 9 тисяч воєнних злочинів, скоєних солдатами РФ.

Станом на 3 серпня 2023 року Міністерство внутрішніх справ внесло до інформаційної підсистеми "Воєнний злочинець" відомості про 232 131 особу, з них 197 857 — це російські військові.

Допомагають українським прокурорам розслідувати безпрецедентну кількість російських воєнних злочинів в Україні Міністерство юстиції США та ФБР. Крім того, воєнні злочини РФ в Україні вивчають і громадські організації. Вони документують їх та збирають свідчення для трибуналу.

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