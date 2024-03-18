Загрожує довічне: сім'я ховала останки загиблих росіян під Києвом, — СБУ (фото)

За даними слідства, за виконані завдання фігуранти отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські картки.

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Фахівці Служби безпеки України викрили сім'ю, які співпрацювали з російською ФСБ — вони готували ракетні удари по Україні та ховали останки загиблих росіян під Києвом. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначили в джерелі, фігуранти "зливали" геолокації базування Сил оборони, зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також вони передавали у ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники. Завдяки наведенню фігурантів російські військові планували завдати прицільних ракетних ударів по українських об'єктах.

Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом

Однак завдяки діям Служби безпеки ворожим намірам було попереджено. Під час спеціальної операції на території Київщини виявлено обох фігурантів, їхні протиправні дії задокументовано та затримано.

Крім того, правоохоронні органи провели заходи щодо забезпечення підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

Серед іншого, ці затримані виконували специфічне завдання російської спецслужби — шукали останки росіян, які загинули під час боїв за Київ. Вони збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили в лісопосадки столичного регіону та ховали.

За виконані завдання фігуранти отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські картки.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом Сім'я ховала останки загиблих окупантів під Києвом

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що СБУ затримала інформатора, який спрацював зі спецслужбами РФ, у Миколаївській області. Він збирав розвідувальну інформацію про переміщення ЗСУ морськими та річковими маршрутами.

26 лютого директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, що Росія могла отримати дані про контрнаступ ЗСУ через масштабний витік інформації, який стався у США минулого року.