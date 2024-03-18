Подвійний обстріл Миколаєва: Кім уточнив інформацію про жертв та постраждалих

Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт, також пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

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Через російську ракетну атаку російських окупантів по Миколаєву вчора, 17 березня, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Чиновник наголосив, що о 13:55 і 14:07 російські загарбники, застосувавши балістичні ракети, атакували об'єкт інфраструктури у Миколаєві. Для атаки росіяни випустили дві ракети з тимчасово окупованого Криму, скоріше за все, мова йде про "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу одна людина померла у медичному закладі, ще дев'ятеро, у тому числі одна дитина, отримали поранення. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, керівник ОВА додав, що відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, цивільних автомобілів. Крім того, є інформація про руйнування ділянок мережі зовнішнього освітлення, частини трамвайних колій та контактної мережі. Відповідні служби проводять відновлювані роботи.

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Віталій Кім наголосив, що 17 березня об 11:39 в акваторії Очаківської громади у Миколаївському районі фіксувалися ворожі обстріли із артилерії. Внаслідок цього постраждалих немає.

Під час вчорашньої повітряної тривоги Кім заявив, що удар російської армії по Миколаєву було здійснено з того ж місця, що окупанти запустили ракети по Одесі 15 березня. Водночас у повідомленні Сил оборони півдня України мова йшла про те, що росіяни під час атаки по Миколаєву повторили тактику дій при атаці по Одесі, запустивши цілі в одне й те ж саме місце. Жертвами тодішньої атаки стала 21 людина, ще десятки перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, шо сьогодні під час телемарафону спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, чому російська армія завдає подвійних ударів по українських містах.