За інформацією добровольців, особовий склад ЗС РФ деморалізований через колосальні втрати. Усі вони стали безглуздими жертвами амбіцій глави Кремля.

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На території прикордонних російських регіонів уже майже тиждень проходять рейди добровольців. У результаті противник зазнав колосальних втрат. Про це повідомили в Telegram-каналі Легіону "Свобода Росії".

За інформацією підрозділу, на території Курської та Бєлгородської областей росіяни втрачали як особовий склад, так і техніку. До всього цього ворожий моральний стан на особливо низькому рівні.

"Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій", — ідеться в повідомленні.

Якщо враховувати особовий склад, то за майже тиждень боїв Росія втратила безповоротно 613 військовослужбовців. Ще 829 осіб було віднесено до санітарних втрат, а 27 бійців ЗС РФ опинилися в полоні.

Знищено також чимало техніки і в Легіоні "Свобода Росії" перерахували її:

7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ);

20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3);

6 гаубиць Д-30;

4 БТР;

4 міномети;

2 МТ-12 "Рапіра";

2 2С19 "Мста-С";

2 БПЛА ZALA;

1 БМ 21 "Град";

1 СПГ;

1 комплекс "Муром";

1 станція РЕБ;

1 ретранслятор;

2 одиниці броньованих автомобілів техніки;

2 одиниці інженерної техніки (екскаватори);

57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

На цьому втрати росіян не закінчилися. З ладу вдалося також вивести:

1 танк Т-80ПВМ;

1 танк Т-72;

1 БМП;

1 БМ 21 "Град";

2 МТ-ЛБ;

1 Мста-Б;

1 ТОС-2;

1 БМ 21 "Град";

1 2С1 "Гвоздика";

1 станція РЕБ;

1 броньований автомобіль;

20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої).

Легіону "Свобода Росії" вдалося не тільки наробити галасу в прикордонних регіонах, а й принести ефективний результат. До всього, що було перераховано вище, можна додати знищення або пошкодження місць зосередження особового складу ЗС РФ, складів боєкомплекту, бліндажів, веж з антенними комплексами, моста в населеному пункті Горьківський і так далі.

"Але найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні. Путін привів війну в Росію. Російські міста палають, путінська військова машина перетворена на попіл, кремлівська артилерія стирає з лиця землі одне російське село за іншим. А найголовніше те, що Путін пожирає життя людей — солдатів і цивільних — виключно в ім'я збереження своєї персональної влади", — ідеться в повідомленні.

Усіх росіян, які бажають якнайшвидше закінчити війну, ЛСР закликав стати частиною підрозділу і повернути мир у країну.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що російська влада перешкоджає евакуації місцевого населення з Бєлгородської області, і це підтвердили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

15 березня повідомлялося, що за ніч із Курської та Бєлгородської областей виїхали понад 7600 автомобілів. За даними Легіону "Свобода Росії", величезна кількість росіян скористалися рекомендацією і убезпечили себе від наслідків рейду.