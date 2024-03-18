Зброї буде більше: Рада міністрів ЄС остаточно ухвалила 5 мільярдів євро для України

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає підтримку України найкращим способом зупинити Володимира Путіна.

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За підсумками засідання Ради міністрів Євросоюзу було ухвалено остаточне рішення про виділення додаткових 5 мільярдів євро на подальшу військову підтримку України в межах Європейського фонду миру. Про це йде мова у повідомленні МЗС України.

Зазначається, що учасником засідання став голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував партнерам за такий крок, а також висловив вдячність Чехії за ініціативу з придбання снарядів для України, а також усім країнам Євросоюзу, які вже зробили внески для її реалізації.

Голова української дипломатії звернувся із закликом до тих, хто ще не визначився щодо доцільності внесків. Причому мова йде не лише про чеську ініціативу, а й декілька інших ініціатив подібного плану. Кулеба наголосив, що кожен день важливий. Окремо міністр закордонних справ вважає, що нещодавні погрози Москви на адресу країн Євросоюзу та НАТО говорять про наміри господаря Кремля Володимира Путіна розширити масштаби агресії. Єдиний спосіб завадити цим планам – подальша підтримка України.

Глава МЗС переконаний, що для Європи єдиною надією на збереження миру є саме український військовий. Тому не повинно бути будь-яких обмежень чи затримок у постачанні українській армії всього необхідного для гідної відсічі російським військовим, які окупували частину української території.

Окремо Кулеба схвально висловився щодо ініціативи президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відносно використання прибутків від заморожених активів РФ для придбання військового обладнання для України. Він вважає, що партнерам потрібно знайти відповідні правові підстави та політичну волю, щоб використати не лише доходи, але й самі активи.

14 березня стало відомо, що три країни ЄС, а саме: Мальта, Угорщина і Люксембург виступили проти передачі російських активів РФ.