Оружия будет больше: Совет министров ЕС окончательно одобрил 5 миллиардов евро для Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает поддержку Украины лучшим способом остановить Владимира Путина.

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По итогам заседания Совета министров Евросоюза было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на дальнейшую военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Отмечается, что участником заседания стал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил партнеров за такой шаг, а также выразил благодарность Чехии за инициативу по приобретению снарядов для Украины, а также всем странам Евросоюза, которые уже сделали взносы для ее реализации.

Глава украинской дипломатии обратился с призывом к тем, кто еще не определился относительно целесообразности взносов. Причем речь идет не только о чешской инициативе, но и несколько других инициатив подобного плана. Кулеба подчеркнул, что каждый день важен. Отдельно министр иностранных дел считает, что недавние угрозы Москвы в адрес стран Евросоюза и НАТО говорят о намерениях хозяина Кремля Владимира Путина расширить масштабы агрессии. Единственный способ помешать этим планам — дальнейшая поддержка Украины.

Глава МИД убежден, что для Европы единственной надеждой на сохранение мира является именно украинский военный. Поэтому не должно быть каких-либо ограничений или задержек в поставках украинской армии всего необходимого для достойного отпора российским военным, которые оккупировали часть украинской территории.

Отдельно Кулеба одобрительно высказался об инициативе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно использования доходов от замороженных активов РФ для приобретения военного оборудования для Украины. Он считает, что партнерам нужно найти соответствующие правовые основания и политическую волю, чтобы использовать не только доходы, но и сами активы.

14 марта стало известно, что три страны ЕС, а именно: Мальта, Венгрия и Люксембург выступили против передачи российских активов РФ.