Директор театру в Кропивницькому робив з ухилянтів акторів: викрито 5 схем з уникнення призову

СБУ затримала 8 організаторів незаконних оборудок. Свої послуги вони оцінювали до 10 тис. американських доларів.

Related video

СБУ заблокувала ще 5 "схем для ухилянтів". Серед фігурантів — директор театру в Кропивницькому та посадовиця міського відділу реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, працівники СБУ затримали вісім організаторів оборудок. За гроші підозрювані пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів. Вартість таких "послуг" оцінювали до 10 тис. американських доларів.

Водії-міжнародники на Київщині

СБУ затримала двох киян, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами. Потенційних клієнтів фігуранти шукали серед знайомих і пропонували їм декілька схем виїзду.

Важливо

"Чомусь поплутали": в Раді пояснили, чому переписування авто на дружин не допоможе ухилянтам

Клієнтів оформлювали водіями міжнародних рейсів і вносили їхні персональні дані до системи "Шлях" як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.

Також їм продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території однієї з країн ЄС. Також одна із схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

"Липові" актори на Кіровоградщині

У Кропивницькому правоохоронці затримали директора "Театру корифеїв", який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу.

Очільник академічного обласного театру ім. М. Кропивницького за грошову винагороду працевлаштовував до очолюваної ним установи. Місце в театральному колективі коштувало 3,5 тис. доларів США. Неправомірну вигоду директор отримував двома траншами.

Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним "бронь" від мобілізації.

Фіктивні шлюби на Дніпропетровщині

У Дніпрі СБУ викрила юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю. До схеми він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.

Так, клієнт одружувався на жінці з інвалідністю і "супроводжував" її за кордон на лікування. "Дружина" за кілька годин поверталася в Україну, а новоспечений чоловік залишався. Згодом жінці оформляли розлучення та реєстрували новий "шлюб".

Нагадаємо, що Пастор з Кривого Рогу робив ухилянтів "дияконами" і переправляв за кордон. Ухилянти виїздили за кордон під "прикриттям" трьох християнських організацій. Так до Польщі втекти встигли з десяток псевдосвященників.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка вигадала нехитру схему переправлення ухилянтів за кордон. Вона підшукувала жінок з інвалідністю і одружувала їх з чоловіками за 4500 доларів.