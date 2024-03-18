Охороняє цілий гарнізон: бійці РДК й ЛСР підібралися до ядерного об'єкта РФ, — ЗМІ (карта)

За словами журналістів, під час минулих рейдів російські добровольці вже підходили до ядерного сховища "Бєлгород-22" (в/ч 25624 12 головного управління ЗС РФ). Там зберігалися ядерні боєприпаси.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії", а також Сибірського батальйону підібралися до порожнього ядерного сховища в Бєлгородській області РФ. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, під час минулих рейдів російські добровольці вже підходили до ядерного сховища "Белгород-22" (в/ч 25624 12 головного управління ЗС РФ). Тоді окупанти вирішили евакуювати з об'єкта ядерні боєприпаси. Також російські військкори поширювали інформацію про те, що снарядів на об'єкті не було і до рейду.

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Тепер же, як повідомив дослідник під ніком Intelschizo, є два напрямки просування добровольців до "Білгород-22".

"Обидва напрямки наступу від Козинки та Горьковського розташовані за 10 миль (приблизно за 16 кілометрів. — Ред.) від складу", — ідеться в повідомленні.

Наступ добровольців у Бєлгородській області Фото: Intelschizo/X

Місцезнаходження "Бєлгород-22" Фото: Intelschizo/X

Intelschizo сказав журналістам, що немає жодних доказів того, що напрямки "зближуються".

При цьому аналітик і дослідник російської ядерної зброї Павло Подвиг розповів журналістам, що ядерний об'єкт дуже суворо охороняється. Там перебуває цілий гарнізон.

"Я сумніваюся, що вони спробують дістатися до цього місця", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що РДК й ЛСР знищили російську РЕБ "Житель". На фото з моментом знищення російської техніки помічений безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". Російські добровольці уразили техніку ворога в районі селища Красна Яруга Бєлгородської області.

Також у РДК розповіли, коли планують зупинитися в РФ. Бійці заявили, що поки що в них усе йде за планом і є успіхи, тому згортатися вони не збираються.