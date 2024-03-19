"Рекордна перемога" на виборах: Путін створив умови для тривалої окупації України, — ISW

Аналітики стверджують, що президент РФ намагається створити інформаційні умови для виправдання тривалого вторгнення під виглядом "захисту" цивільних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається використати "рекордну явку" виборців та свою так звану перемогу, аби створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 18 березня.

Аналітики зазначають, що у понеділок, 18 березня, російська Центральна виборча комісія (ЦВК) заявила, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

Окрім цього, очільниця ЦВК Росії Елла Памфілова стверджує, що на виборах у РФ була рекордна явка виборців – 77,44%. Раніше у ЦВК заявляли, що на президентських виборах у Росії у 2018 році явка виборців склала 67,47%, а Путін переміг, набравши 76,67% голосів.

Російський президент та високопоставлені чиновники стверджували, що рекордна явка виборців і висока "громадська підтримка" Путіна продемонстрували єдність Росії та довіру до нього.

Вибори на ТОТ

За даними виборчої комісії, очільник Росії набрав від 88,12% до 95,23% голосів в тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Аналітики вважають, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували "рекордно високу підтримку" Путіна на ТОТ України. Також вони, ймовірно, примушували українських громадян брати участь у виборах, які за своєю суттю були примусовими, враховуючи велику кількість російських військ, які діяли на території окупованої Україні.

Пізніше Путін заявив, що він не очікував таких високих результатів виборів на відповідних територіях, і що результати демонструють, що люди "вдячні за захист Росії".

Експерти припускають, що, ймовірно, Путін продовжує намагатися створити інформаційні умови для виправдання тривалої війни та окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб в окупованій Україні, яким насправді "загрожує лише російське вторгнення".

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що мобілізаційні заходи у РФ не зупинялись, але тепер варто очікувати "нової хвилі мобілізації" після перемоги Путіна на виборах.

Зазначимо, 18 березня речниця німецького уряду Крістіане Гофман заявила, що Німеччина не визнає легітимною перемогу чинного президента Володимира Путіна. За її словами, вибори в РФ були "ані вільними, ані чесними", а виборча кампанія характеризувалася "атмосферою залякування". Гофман повідомила, що канцлер Олаф Шольц Путіна не вітав.