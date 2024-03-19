Путін хоче встановити "санітарні зони" в Україні для захисту від західної зброї, — ISW

За словами аналітиків, ця мета недосяжна, поки Україна залишається незалежною і володіє хоч якимись можливостями для опору, оскільки Путін претендуватиме на будь-яку територію в демілітаризованій зоні.

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Президент РФ Володимир Путін знову згадав про ідею створення "санітарної зони" в Україні, що, на думку аналітиків "Інституту вивчення війни", узгоджується з нещодавнім закликом заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва до повної ліквідації української державності. Про це повідомляється у зведенні ISW від 18 березня.

18 березня на пресконференції він відповів на запитання ЗМІ про те, чи потрібно Росії окупувати Харківську область, щоб убезпечити Бєлгородську область. Путін заявив, що не виключає ідеї створення демілітаризованої "санітарної зони" на підконтрольних Україні територіях.

Окремим питанням він назвав те, наскільки глибокою має бути така демілітаризована зона, але не згадав, які саме території Росії необхідно окупувати та коли. Але водночас зазначив, що РФ може знадобитися "санітарна зона", яку Україні буде складно "подолати" за допомогою зброї західного виробництва. Він і раніше говорив про такі зони, які б не дозволяли Україні завдавати ударів по РФ.

За словами аналітиків, ця мета недосяжна, поки Україна залишається незалежною і володіє хоч якимись можливостями для опору, оскільки Путін претендуватиме на будь-яку територію в демілітаризованій зоні.

Наратив Путіна про демілітаризовану зону звучить стриманіше порівняно з прямими закликами Медведєва до повного знищення української держави, але, як і раніше, узгоджується з цілями, викладеними в так званому "мирному плані" із семи пунктів.

Нагадаємо, що Путін визнав: у лавах РДК і ЛСР воюють російські громадяни.

Також повідомлялося, що влада Чехії намагається якомога швидше передати Україні закуплені боєприпаси.