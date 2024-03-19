Заходу не вистачає військових: чому солдати залишають війська НАТО, — Politico

Щоб запобігти ситуації критичної нестачі військовослужбовців, західні країни вдаються до різних заходів. Зокрема, Франція представила план з утримання військових на службі.

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню представив план з утримання талановитих військовослужбовців, покликаний стимулювати їх залишатися у військах. Такий крок зумовлений тим, що в сусідній Німеччині за минулий рік чисельність солдатів Бундесверу скоротилася на 1537 осіб і становила 181 514 бійців. А армія Великої Британії щорічно відчуває брак близько 1100 осіб особового складу, що еквівалентно двом піхотним батальйонам. Про це 18 березня повідомили журналісти Politico.

За словами глави французького оборонного відомства, розмови про проблему відходу з лав збройних сил ведуться в багатьох західних країнах, що мають професійну армію. До їх числа входять також США і Великобританія.

"На зустрічах НАТО ми можемо говорити про зброю, але зараз ми також говоримо про рівень утримання", — сказав Лекорню.

У той час як Європа переозброюється у відповідь на війну в Україні, країни, такі як Хорватія, розглядають можливість повернення призову. Інші, такі як Данія, планують розширити його, щоб включити жінок. Німеччина скасувала призов у 2011 році, але з такою великою кількістю військових, які виходять на пенсію, поновилися дискусії про те, щоб знову запровадити якусь національну систему військової повинності.

Автори матеріалу підкреслюють, що для держав, які покладаються на професійні армії, завдання полягає в тому, щоб зробити збройні сили привабливими, а це важко зробити за часів низького безробіття, жорсткої конкуренції з боку приватного сектору і широкого використання віддаленої роботи.

Фінансовий аспект проблеми

Один із головних заходів французького плану — зацікавити військовослужбовців залишитися через підвищення пенсій і зарплат. Хоча не останню роль відіграють умови несення військової служби, для якої понаднормові, багатомісячні відлучення з дому та пропущені періоди відновлення є звичною справою.

У публікації також наведено деякі цифри. Наприклад, у Польщі уряд на початку цього року оголосив про підвищення зарплат військовим приблизно на 20%. У підсумку мінімальна місячна зарплата польського солдата становитиме 6000 злотих (1388 євро).

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Водночас у Франції мають намір підвищити рівень соціальних пільг — план охоплює допомогу сім'ям військовослужбовців у пошуку житла, отриманні медичної допомоги та догляду за дітьми. Крім того, глава французького міноборони також висловився на користь підвищення матеріального забезпечення військових.

"Я б вважав за краще скоротити кількість призовників, щоб підвищити рівень утримання особового складу, а не проводити рекрутингову кампанію, під час якої кількість утримуваних людей постійно знижується", — підкреслив Лекорню.

Нагадаємо, Володимир Путін 18 березня заявив, що не виключає можливості повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО. За словами глави Кремля, конфлікт між Москвою і країнами Північноатлантичного альянсу призведе до Третьої світової війни.