Западу не хватает военных: почему солдаты покидают войска НАТО, — Politico

Чтобы предотвратить ситуацию критической нехватки военнослужащих, западные страны прибегают к различным мерам. В частности, Франция представила план по удержанию военных на службе.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню представил план по удержанию талантливых военнослужащих, призванный стимулировать их оставаться в войсках. Такой шаг обусловлен тем, что в соседней Германии за прошлый год численность солдат Бундесвера сократилась на 1537 человек и составила 181 514 бойцов. А армия Великобритании ежегодно испытывает нехватку около 1100 человек личного состава, что эквивалентно двум пехотным батальонам. Об этом 18 марта сообщили журналисты Politico.

По словам главы французского оборонного ведомства, разговоры о проблеме ухода из рядов вооруженных сил ведутся во многих западных странах, имеющих профессиональную армию. В их число входят также США и Великобритания.

"На встречах НАТО мы можем говорить об оружии, но сейчас мы также говорим об уровне содержания", — сказал Лекорню.

В то время как Европа перевооружается в ответ на войну в Украине, страны, такие как Хорватия, рассматривают возможность возвращения призыва. Другие, такие как Дания, планируют расширить его, чтобы включить женщин. Германия отменила призыв в 2011 году, но с таким большим количеством военных, выходящих на пенсию, возобновились дискуссии о том, чтобы вновь ввести некую национальную систему воинской повинности.

Авторы материала подчеркивают, что для держав, полагающихся на профессиональные армии, задача состоит в том, чтобы сделать вооруженные силы привлекательными, а это трудно сделать во времена низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования удаленной работы.

Финансовый аспект проблемы

Одна из главных мер французского плана — заинтересовать военнослужащих остаться через повышение пенсий и зарплат. Хотя не последнюю роль играют условия несения воинской службы, для которой сверхурочные, многомесячные отлучки из дома и пропущенные периоды восстановления являются обычным делом.

В публикации также приведены некоторые цифры. Например, в Польше правительство в начале этого года объявило о повышении зарплат военным примерно на 20%. В итоге минимальная месячная зарплата польского солдата составит 6000 злотых (1388 евро).

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В то же время во Франции намерены повысить уровень социальных льгот — план включает в себя помощь семьям военнослужащих в поиске жилья, получении медицинской помощи и ухода за детьми. Кроме того, глава французского минобороны также высказался в пользу повышения материального обеспечения военных.

"Я бы предпочел сократить число призывников, чтобы повысить уровень удержания личного состава, а не проводить рекрутинговую кампанию, в ходе которой число удерживаемых людей постоянно снижается", — подчекрнул Лекорню.

Напомним, Владимир Путин 18 марта заявил, что не исключает возможности полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По словам главы Кремля, конфликт между Москвой и странами Североатлантического альянса приведет к Третьей мировой войне.