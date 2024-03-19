Працівники ТЦК показуватимуть посвідчення: внесено правки в законопроєкт (відео)

Згідно з поправкою, під час вручення повістки представники ТЦК зобов'язані будуть назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Related video

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки 19 березня на засіданні розглянув 660 правок щодо нового законопроєкту про посилення мобілізації. Зокрема, були внесені правки щодо роботи працівників ТЦК та СП. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, під час засідання Комітету народний депутат України Дмитро Разумков наголосив на тому, що працівники ТЦК та СП, як і правоохоронці, мають представлятися громадянам і показувати посвідчення під час вручення повісток.

Важливо

Директор театру в Кропивницькому робив з ухилянтів акторів: викрито 5 схем з уникнення призову

Згідно з поправкою, під час вручення повістки представники ТЦК зобов'язані будуть назвати свої прізвища, ім'я, по батькові, посаду, а також пред'явити службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Втім, правка щодо ведення громадянами фото та відеофіксації процесу вручення повістки підтримана не була.

"Комітет не підтримав правку, яка надає право громадянам вести фото- і відеофіксацію під час вручення їм повісток. Будемо наполягати на її врахуванні під час розгляду законопроєкту в сесійній залі", — наголосив Разумков.

Загалом Комітет на засіданні розглянув 660 правок і фактично дійшов до розділу змін до 23 статті щодо відстрочки від призову під час мобілізаціі.

"З огляду на те, що декілька сотень правок різних авторів стосується саме цього розділу з пропозиціями щодо запропонованої урядом редакції, було ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок, які б враховували попередні рішення Комітету за цими напрямками. Вони є об’ємними та суспільно — резонансними, адже стосуються відстрочки для військовозобов’язаних", — наголосила народна депутатка Ірина Фріз.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила правку №1197 до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, вона гарантує, що чоловіка, який самостійно прибув до ТЦК та СП з відношенням від військової частини, не відправляють до іншого місця.

Раніше заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук заявив, що військові самі повинні шукати чоловіків, які ухиляються від призову. Він вважає, що це підвищить ефективність процесу мобілізації.