В Австралії канал показав невеселе життя росіян на фронті: посольство України відреагувало

Суспільний мовник країни, який показав стрічку, заявив, що це революційний документальний фільм, який пропонує людський погляд на життя на російському фронті. В українському посольстві назвали стрічку викривленням історії і російською пропагандою.

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В Австралії канал ABC показав документальну стрічку про життя російських окупантів на українському фронті. Режисер стрічки показав росіян як таких, які щодня ризикують життям, а сама стрічка мінімізувала загибель тисяч українців.

Британський режисер Шон Ланган зняв документальний фільм Ukraineʼs War: The Other Side ("Українська війна: Інша сторона"). Він виствітлив війну з боку російських окупантів. Фільм в ефірі показав австралійський телеканал ABC 18 березня.

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Українське посольство назвало це російською пропагандою і "еквівалентом чаші блювотиння".

"Фільм беззаперечно повторював і транслював незліченну відверту брехню, викривлення історії, расистські твердження та пропагандистські наративи, що виходили з Кремля. Він також мінімізував і применшив смерть тисяч невинних українських чоловіків, жінок і дітей, які були вбиті російськими солдатами під час незаконного та жорстокого вторгнення, яке рішуче засуджено Австралією та більшістю країн у резолюції ГА ООН у березні 2022 року. Австралійській радіомовній корпорації має бути соромно, що вона випустила в ефір таке повне сміття", — йдеться в публікації дипломатичного відомства.

У посольстві звернулися до мовника з проханням з'ясувати, у який спосіб такий фільм потрапив у їхній ефір.

Мовник назвав фільм "революційним"

Суспільний мовник країни, який показав стрічку в ефірі програми Four Corners ("Чотири кути"), заявив, що це "революційний документальний фільм", який пропонує "людський погляд на життя на російському фронті".

ABC вказує, що режисер досліджує, "як це — бути російським солдатом, який ризикує своїм життям, і російським цивільним під щоденною загрозою бомбардування".

"Це надзвичайний підхід і захопливе дослідження конфлікту, у якому загинуло або було поранено приблизно 500 000 солдатів з обох сторін — і конфлікту, який не вщухає", — анонсували показ стрічки на ABC.

Українська громада Сіднея вийшла на протест

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко через австралійського міністра зв’язку попросив про зустріч із директором ABC і виконавчим продюсером Four Corners. Австралійська федерація українських організацій" підтримала позицію Мирошниченка. Там також розповіли, що на знак протесту українська громада Сіднея зібралася біля студії Sydney ABC.

Канал заявив, що фільм демонструється на міжнародному рівні і є лише однією з програм про російсько-український конфлікт, що транслюються на Four Corners, пише Guardian.

"Ми вважаємо, що австралійська аудиторія також має право дивитися його і ухвалювати рішення самостійно", — кажуть в ABC.

Нагадаємо, що пропагандист "Тринадцятий" закликав убивати українських дітей. За словами російського блогера і окупанта Єгора Гузенка, українські діти вже не люди, а "вірус лікується тільки знищенням".